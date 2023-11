Golob izpustil sejo: Nimam več česa povedati

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Premierja Roberta Goloba danes ni bilo na sejo Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.

Predsednik parlamentarne Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) Janez Žakelj je na omrežju X sporočil, da se predsednik vlade Robert Golob ni udeležil seje Knovsa, in dodal, da Knovs nima pristojnosti odrediti prisilne privedbe. Pojasnil je še, da se je v postopku razgovorov pojavilo več razhajanj in dvomov glede vpliva predsednika vlade na aretacijo domnevnih vohunov, kar smo želeli razčistiti v pogovoru z njim.

Kasneje je Žakelj za N1 pojasnil, da jih je Golob zgolj obvestil, da ni imel vpliva na postopek aretacij in da torej nima več česa povedati.