Golob koaliciji predstavil imena kandidatov za ministre

Predsednik vlade Robert Golob je na današnjem sestanku koalicijskim partnerjem predstavil imena kandidatov za ministre za javno upravo, kmetijstvo ter naravne vire in prostor. Ti so po besedah vodij poslanskih skupin SD in Levice v javnosti poznani, pri izbiri pa zaupajo premierju, ki naj bi predlog za njihovo imenovanje v DZ poslal v kratkem.

Vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic je v izjavi za medije po koncu koalicijskega sestanka dejal, da bo imena sporočil predsednik vlade, to pa bo storil najbrž še danes. Imena kandidatov bo premier poslal v DZ, v Svobodi pa bodo "stvari v predpisanih zakonskih rokih pripeljali do zaslišanj in potem tudi do potrditve v DZ", je zagotovil. Ob tem ni hotel razkriti, ali je eden od kandidatov tudi član poslanske skupine Svobode.

Manjkajoči ministri iz kvote GS

Vodja poslanske skupine SD Jani Prednik je dejal, da vsi trije manjkajoči ministri prihajajo iz kvote največje vladne stranke, pri izbiri pa zaupajo predsedniku vlade. "Vse nadaljnje komentarje bomo dajali, ko bomo videli uradna imena v DZ," je dejal. Imena so po njegovih besedah poznana, glede njihove izkušenosti pa je dejal, da "šole za politika ni, tudi za predsednika vlade ne". "Vendar verjamem, da se bodo vsi trije na svojih funkcijah zelo dobro znašli, in s tega vidika imajo podporo tudi SD," je dodal.

"Glede na to, da gre za ministre iz kvote Gibanja Svoboda, jaz mislim, da so imena ustrezna in da bodo vsi kandidati tudi potrjeni kot ministri in opravljali delo, ki ga je na teh resorjih veliko," pa je dejal vodja poslanske skupine Levice Matej Tašner Vatovec. Meni, da so vsi kandidati v javnosti bolj ali manj znani, zato velikih presenečenj ne napoveduje.

, Premier je po njegovih besedah "tik pred tem, da dokončno sprejme odločitev" glede kandidatov. Dodal je, da bo imena v DZ poslal "v neki časovnici, ki si jo je zadal". "Bilo je rečeno do konca tega meseca," je pripomnil. V prvem planu koalicije je sicer po njegovem mnenju, da "stopimo nekoliko na stopalko za plin in zastavimo še tiste ključne prioritete za preostanek mandata". To je po njegovih besedah fokus celotne koalicije.

Ugibanja o mogočih kandidatih

Eno od imen, ki se ga je v javnosti omenjalo kot mogočega kandidata za ministra za javno upravo, je bil tudi Boštjan Koritnik, ki je to funkcijo opravljal v času vlade Janeza Janše. Zdaj ga po nekaterih informacijah sicer naj ne bi bilo med imeni, ki jih bo premier poslal v DZ.

Tašner Vatovec je dejal, da je Koritnik z nekaterimi dejanji v času Janševe vlade vrgel senco dvoma na svoje delovanje. "Ne pravim, da bi bil absolutno neprimeren tudi strokovno," je dejal in dodal, da je bila odločitev premierjeva. "V tem trenutku je ključno, da se izpeljejo pogajanja s sindikati za plačno reformo," je povedal in dodal, da je ravno zato dobro, da nimamo ministra, ki mu javnost ne bi povsem zaupala.

Minister za gospodarstvo Matjaž Han pa je dejal, da o kandidatih za ministre za zdaj ne ve nič. Glede Koritnika je dejal: "Kdo sem jaz, da bi sodil o ljudeh? Če so bili v prejšnji vladi, ne pomeni, da so slabi ljudje."

Po nekaterih informacijah naj bi se vodenje tega resorja nasmihalo poslancu Svobode Francu Propsu. Kot najverjetnejšega kandidata za vodenje kmetijskega ministrstva se neuradno omenja Vojka Adamiča, sicer županskega kandidata največje vladne stranke na lanskih lokalnih volitvah.

Kandidat za ministra za naravne vire še v zraku

Medtem naj bi bila še nekoliko manj končna odločitev, komu bo premier zaupal vodenje ministrstva za naravne vire in prostor, ki pomembno vlogo igra tudi pri popoplavni obnovi Slovenije. Med kandidati v zaključnem krogu pogovorov naj bi bila med drugim aktualni državni sekretar na omenjenem ministrstvu Jože Novak in nekdanji okoljski minister Jure Leben. Drugi je sicer ustanovil stranko Z.dej, na temelju katere je po tem, ko jo je pred lanskimi državnozborskimi volitvami prepustil Golobu, nastalo Gibanje Svoboda.

Vse od oktobra, ko je DZ na Golobov predlog razrešil kmetijsko ministrico Ireno Šinko in se seznanil z odstopoma ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana ter ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik, namreč stolčki na čelu teh resorjev ostajajo nezasedeni. Vodenje teh začasno opravljajo ministri Marjan Šarec, Alenka Bratušek in Klemen Boštjančič.