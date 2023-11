Koalicijski partnerji z različnimi pričakovanji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koalicijski partnerji imajo pred pogovorom o rekonstrukciji vlade in uresničevanju koalicijskih zavez različna pričakovanja. V Svobodi poudarjajo, da gre za redni sestanek, na katerem bodo nadaljevali razpravo o "dobro zastavljeni zgodbi", v Levici pa pričakujejo temeljit pogovor, saj da je jasno, da ima koalicija "veliko težav in veliko izzivov".

Po politično burnem mesecu, ki so ga zaznamovali odhodi več ministrov, napetosti v koaliciji in premierjeva napoved o krčenju ministrske ekipe, namreč danes za skupno mizo zasedajo vodstva strank koalicijskega trojčka.

V ospredju bo bržkone možnost rekonstrukcije vlade, ki jo je pred dvema tednoma napovedal premier in prvak Gibanja Svoboda Robert Golob in s tem sprožil nemalo razburjenosti v koalicijskih SD in Levici.

Predstavniki strank koalicije so sicer na današnji sestanek prišli z različnimi pričakovanji. Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic je ob prihodu na sestanek zatrdil, da gre zgolj za redni tedenski sestanek koalicije, na katerem bodo med drugim nadaljevali razpravo o popoplavni obnovi Slovenije. Kot je še poudaril, se koalicijski partnerji redno sestajajo od začetka mandata in so se do zdaj znali o vsem dogovoriti.

V Levici medtem poudarjajo, da je jasno, da ima koalicija veliko težav, a tudi veliko izzivov, zato je po besedah ministra za delo in podpredsednika vlade Luka Mesca današnji sestanek na mestu. Pričakuje predvsem, da se bodo pogovorili o tem, kako in s kakšno organizacijo vlade bodo reševali številne izzive do izteka mandata.

V SD, kjer so v preteklih tednih opozarjali, da bi morebitna rekonstrukcija vlade pomenila predvsem ukvarjanje vlade same s seboj in da je bolj nujen pogovor o nadaljnjem delu vladne koalicije, pred začetkom današnjega zasedanja koalicije izjav niso dajali.