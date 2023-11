Rekonstrukcija vlade: bo Golobu uspelo s predlogom za zmanjšanje števila ministrov?

Predsednik vlade Robert Golob je konec oktobra napovedal, da bo po srečanju koalicije in pogovoru o rekonstrukciji vlade sporočil, kdo, če sploh, bo zasedel tri izpraznjena ministrska mesta. Poudaril je, da že ima za vsako mesto primerno osebo, ki je prevzem funkcije že sprejela. Na fotografiji je vlada Roberta Goloba v sestavi iz januarja letos. Nekateri ministri so do danes že izgubili svojo službo.

Predsednik vlade Robert Golob je konec oktobra napovedal, da bo po srečanju koalicije in pogovoru o rekonstrukciji vlade sporočil, kdo, če sploh, bo zasedel tri izpraznjena ministrska mesta. Poudaril je, da že ima za vsako mesto primerno osebo, ki je prevzem funkcije že sprejela. Na fotografiji je vlada Roberta Goloba v sestavi iz januarja letos. Nekateri ministri so do danes že izgubili svojo službo. Foto: Ana Kovač

Danes bo vrh vladne koalicije razpravljal o izpolnjevanju koalicijske pogodbe in možnosti rekonstrukcije vlade. Predvsem morebitna rekonstrukcija, ki jo je predsednik vlade Robert Golob napovedal pred dvema tednoma, je razburila koalicijski stranki SD in Levica. Obe namreč menita, da vlada dela dobro in da ni pravega razloga za rekonstrukcijo oziroma da se vzroki za napoved Goloba skrivajo drugje. Golob o negodovanju koalicijskih partnerjev pravi, da jih morda moti to, da bo manj ministrov in kabinetnih zaposlitev, a verjame, da bodo pokazali razumevanje za razmere.

"Veliko število je vse, kar je večje od 12," je dejal predsednik vlade Robert Golob po zasedanju sveta stranke pred dvema tednoma, predlog pa utemeljil s tem, da bi se morala vlada zaradi poplav in varčevanja prilagoditi dogajanju z zmanjšanjem števila ministrstev, pa čeprav je bila pred skoraj letom dni na referendumu podprta odločitev o povečanju števila resorjev s 17 na 20. Golob je sicer kot primer dobre prakse izpostavil celo Švico, ki ima le sedem ministrstev, a takoj dodal, da je to najbrž iluzija.

Najprej so na vrsti pogovori

Med razlogi za razmislek o rekonstrukciji vlade pri Gibanju Svoboda izpostavljajo zaostren varnostni položaj in večjo potrebo po učinkovitem delovanju vlade. Kot je dejal Golob, so zaradi poletnih ujm spoznali, da medresorska usklajevanja med velikim številom ministrstev postanejo cokla za učinkovitost delovanja vlade.

Vendar pa je, kot pravijo v Gibanju Svoboda, ideja o rekonstrukciji za zdaj samo ideja. Najprej se bodo pogovorili in šele nato bo postalo jasno, ali obstaja "minimalna pripravljenost" za tak korak, pojasnjujejo.

V SD in Levici začudeni

Ideje Goloba in Gibanja Svoboda so vzbudile veliko tudi javnega negodovanja v obeh koalicijskih strankah. Tako v SD kot Levici bi se raje kot o rekonstrukciji vlade pogovarjali o izpolnjevanju ciljev, zapisanih v koalicijski pogodbi.

"Socialni demokrati pričakujemo iskren in odkrit pogovor o načrtu dela koalicije za naprej, najprej glede ključnih izzivov, med drugim reševanja pereče problematike javnega zdravstva, spopadanja z draginjo in inflacijo, poplavne obnove in preostalih aktualnih tem," so pred današnjim sestankom za STA navedli v SD. Kot so zatrdili, verjamejo, da bodo dosegli dogovor o pričakovanjih in v prihodnje delo povsem usmerili v uresničevanje koalicijskih zavez.

SD: Ne vidimo razloga za ...

O možnosti rekonstrukcije je sicer predsednica SD Tanja Fajon po poročanju STA dejala, da bodo v stranki resno premislili, kaj pomeni drastično nižanje števila resorjev, po predstavljenem načrtu pa se bodo "pozicionirali za naprej". V stranki je po poročanju STA slišati tudi, da SD manjšanja števila ministrstev v kvoti stranke ne bo sprejela, prav tako ne rekonstrukcije vlade za vsako ceno.

"Socialni demokrati z dogajanjem zadnjih nekaj tednov nismo zadovoljni. Zdi se, da se več ukvarjamo sami s sabo. Ljudje upravičeno pričakujejo, da delamo, in želimo si delati," je 25. oktobra predsednica SD Tanja Fajon komentirala napoved današnjega koalicijskega srečanja. "Vsi naši ministri zelo dobro delajo, nimamo afer, nimamo zgodb," je takrat dejala Fajonova in poudarila, da zato pri SD ne vidijo nobenega razloga, zakaj bi se morali odreči kateremu od štirih ministrstev, ki jih vodijo.

Tudi pri Levici: Naši ministri delajo dobro

"Politični dogodki prejšnjega tedna odpirajo cel kup vprašanj in povzročajo zaskrbljenost tako v javnosti kot tudi znotraj koalicije. Za Levico je ključno, da se ukvarjamo predvsem s tem, kako bomo izboljšali življenje ljudi, sanirali posledice poplav," je o pričakovanjih najmanjše koalicijske partnerice za STA pretekli konec tedna dejala koordinatorica Levice Asta Vrečko. Tudi v najmanjši koalicijski stranki so prepričani, da njihovi ministri delajo dobro in da ni potrebe po njihovi zamenjavi oziroma ukinjajo ali združevanju njihovih ministrstev.

Govorice in mnenja

Vse od ideje Goloba o rekonstrukciji vlade po medijih že krožijo različne govorice, katera ministrstva se bodo združila in kateri minister bi lahko ostal brez službe. Nekatere govorice so postale že tako glasne, da so dobile epilog tudi v uradnih odzivih politikov. Prva dama Levice Asta Vrečko je tako zavrnila namigovanja, da bo brez službe ostal minister Simon Maljevec ter da naj bi njegovo ministrstvo postalo del ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ga vodi Luka Mesec.

Še glasnejše pa so neuradne ocene in mnenja od "virov blizu odločevalcev", da so glavni razlog za idejo o rekonstrukciji afere, v katere se je v zadnjih tednih zapletel premier Golob. Da je rekonstrukcija vlade le potemkinova vas, za katero se skrivajo nečednosti, povezane z Golobom in njegovo ožjo ekipo. Ali se govorice resnične, bomo morda izvedeli danes.

Rekonstrukcija vlade pred decembrom nemogoča



Tudi če bi premierju Golobu uspelo prepričati koalicijski partnerici, da sprejmeta krčenje števila ministrstev, kar bi za seboj najbrž potegnilo tudi spreminjanje koalicijske pogodbe, pa rekonstrukcija vlade ne bo mogoča vsaj še do konca decembra, je poročala STA. Aktualno organiziranost vlade namreč določa zakon o vladi, ki so ga volivci potrdili na referendumu novembra lani. DZ je rezultate referenduma razglasil 23. decembra lani, skladno z referendumsko zakonodajo pa DZ leto po razglasitvi odločitve na referendumu ne more sprejeti zakona, ki bi bil vsebinsko v nasprotju z odločitvijo volivcev.