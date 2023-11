Lindav s to potezo priznal, da sta z Bobnarjevo ravnala nezakonito?

Danes bodo parlamentarci v okviru Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) ugotavljali morebitno vmešavanje predsednika vlade Roberta Goloba v lansko aretacijo ruskih vohunov v Sloveniji. Na sejo Knovsa naj bi bila po poročanju portala 24ur vabljena tudi nekdanja ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar in nekdanji nekdanji v. d. direktorja policije Boštjan Lindav. Ta naj bi policijo zaprosil za odvezo molčečnosti. Ali je enako storila tudi Bobnarjeva, še ni jasno, informacije preverjamo pri policiji, odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Kot smo že poročali, je Bobnarjeva na za javnost zaprtem delu seje, ki je potekala konec oktobra, poslancem razkrila, da naj bi predsednik vlade Robert Golob lani direktorju Sove Jošku Kladivniku naročil, da preloži aretacijo ruskih vohunov. Na odprtem delu seje je takrat pričal tudi Lindav, ki pa naj bi zahteval, da se del njegovega pričanja zapre za javnost.

Kaznivo dejanje

Takoj po pričanju Bobnarjeve so se pojavili pomisleki, ali je sploh imela odvezo molčečnosti policije za informacije, ki jih je delila s parlamentarci. Kot smo pisali pred dvema tednoma v članku Tajna obveščevalna operacija: Tatjana Bobnar pričala brez odveze molčečnosti, je Bobnarjeva trdila, da "za vsebino, ki jo je izpovedala na zaprtem delu seje, ni potrebovala odveze molčečnosti".

Zakon o tajnih podatkih sicer določa, da oseba, ki se je v okviru svojega dela seznanila s tajnimi podatki, teh ne sme uporabljati za druge namene kot za izvajanje delovnih nalog, so za Siol.net pojasnili v uradu za varovanje tajnih podatkov ter dodali, da so posledice razkritja tajnih podatkov odvisne od stopnje tajnosti podatka in mogočih škodljivih posledic za varnost države. Nepooblaščeno razkritje tajnih podatkov je po trditvah urada kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Golob in direktor Sove zavrnila navedbe Bobnarjeve

Golob je vse navedbe Bobnarjeve zavrnil in jih označil za halucinacije. "Ena sama resnica in ogromno natolcevanja. Edina resnica, ki jo je povedala, je bila ta, da sva se maja, preden je bila imenovana, dogovorila, da ima eno samo nalogo, in to je, da policijo očisti janšistov. Ona je to ponovila včeraj, in to je edina resnica, ki jo je povedala," je besede nekdanje ministrice za notranje zadeve komentiral Golob.

Golobove besede je podprl tudi direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije Joško Kadivnik, ki je nekaj dni kasneje po insinuacijah Bobnarjeve pred Knovsom dejal, da so trditve nekdanje ministrice za notranje zadeve neresnične.

"Agencija je v danem primeru svoje aktivnosti načrtovala v sodelovanju z Nacionalnim preiskovalnim uradom. Možne datume realizacije prijetja je predlagal direktor agencije, in sicer iz operativno-taktičnih razlogov in nikakor ne na željo ali zahtevo predsednika vlade ali kogarkoli drugega. To pomeni, da navedbe, ki krožijo v javnosti v zvezi s tem, ne držijo. Agencija je do prijetja osumljencev izvajala vse aktivnosti za zagotavljanje nacionalne varnosti Republike Slovenije, same hišne preiskave pa so bile izvedene v časovnem okviru, določenem v odredbi pristojnega sodišča," so sporočili iz Sove.