Stranka evropskih socialistov (PES), katere del so tudi slovenski Socialni demokrati, je na današnjem kongresu v Rimu sprejela svoj volilni program in za vodilnega kandidata stranke na evropskih volitvah 9. junija potrdila evropskega komisarja za delo in socialne pravice Nicolasa Schmita, so sporočili iz pisarne podpredsednika SD Matjaža Nemca.