Kot so pred srečanjem pojasnili v Levici, je trenutno edini kandidat za vodilni položaj v uniji predsednik evropske stranke Walter Baier iz vrst avstrijskih komunistov.

Ta je v zapisu o pripravah na volitve opozoril, da se prihodnjih evropskih volitev ne sme obravnavati kot drugorazrednih. "Nacionalne razlike bodo obstajale, vendar pa bo Stranka evropske levice potrdila volilni program, tako da bo lahko volilno kampanjo vodila na temeljih skupnih tem, ki bodo naslavljale potrebe ljudi," je dodal.

Pred današnjim osrednjim dogajanjem pa je Levica v petek priredila pogovor svoje poslanke Nataše Sukič z Jeremyjem Corbynom, socialistom, protivojnim aktivistom in nekdanjim vodjem britanske laburistične stranke.

Jeremy Corbyn: Moja generacija je imela pokojnino, od katere si lahko preživel. Foto: STA

Strinjala sta se, da je mirovniško usmerjena politika ključna v današnjem trenutku številnih vojn in mednarodnih kriz. Naloga levice na prihajajočih evropskih volitvah pa da je, da po desetletjih neoliberalne razgradnje in desničarskega populizma povrne upanje v solidarnost in socialno pravičnost.

Jeremy Corbyn je v pogovoru naslikal, kakšen učinek so imele politike uničevanja socialne države na Otoku. "Preden je prišel neoliberalizem v Veliko Britanijo, ni bilo vse popolno, ampak moja generacija je imela brezplačno šolstvo in zdravstvo in pokojnino, od katere si lahko preživel," je dejal, "še vedno imamo zdravstvo, ki pa je vedno bolj privatizirano in zaračunava ogromne stroške. Ljudje zapustijo univerzo z vsaj 70 tisoč funti dolga. Imamo stanovanjski sistem, ki je nevzdržen, gentrificira mestna središča in izganja delavce daleč na obrobje, od koder morajo potovati na delo. Ljudje v 30. in 40. nimajo svojega stanovanja in živijo pri starših. In imamo 300 tisoč ljudi, ki so brezdomci, živijo na ulicah ali tleh svojih znancev. To so rezultati uničevanja socialne države."