Evropski poslanci s prvopodpisanim Matjažem Nemcem so v pismu, namenjenem predsednici parlamenta Roberti Metsola, izrazili ogorčenje glede razstave s perečo vsebino, ki jo je ob dnevu spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije organiziral italijanski poslanec iz vrst skrajno desnih Bratov Italije Stefano Cavedagna (ECR). Razstava razburja ne samo med poslanci EP, temveč tudi med strokovno javnostjo. Na izkrivljanje zgodovinskih dejstev je opozorila tudi zgodovinarka Nevenka Troha.

V Evropskem parlamentu (EP) v Strasbourgu je italijanski poslanec iz vrst skrajno desnih Bratov Italije Stefano Cavedagna (ECR) organiziral razstavo z naslovom Fojbe, tragedija in eksodus, ki je posvečena "žrtvam pokolov v fojbah ter izgnancev iz Istre, Reke in Dalmacije."

Na sporno vsebino razstave o fojbah so v odprtem pismu, naslovljenem na predsednico EP Roberto Metsola, opozorili evropski poslanci s prvopodpisanim Matjažem Nemcem. Odprtju razstave so slovenski in hrvaški poslanci iz levosredinskih skupin nasprotovali.

Kot so zapisali, je po pregledu vsebine razstavnih panojev povsem jasno, "da gre za popolno neskladnost med dejstvi in navedenimi podatki na razstavljenih panojih ter za neresničen in skrajno škodljiv prikaz polpretekle zgodovine Slovenije, Italije in Hrvaške za čas, ko so bile generacije rodov po vsej Evropi deležne neizmerne bolečine, predvsem zaradi fašističnega režima."

Foto: Evropski parlament

Priložnost za manipulacije v osrednji instituciji Evropske unije

Kritični so, da lahko manjšina posameznikov, ki jih, kot pravijo, poganja namera delitev in razpihovanja sovraštva, dobi priložnost prikazovanja manipulacij v osrednji instituciji Evropske unije. "Vsebine, prikazane na razstavi, posredno in neposredno razkrajajo določbe pogodb Unije ter širijo neresnice, pod površjem katerih se očitno skriva jasna namera organizatorja razstave po razdvajanju ljudi in utrjevanju ideološko motiviranih politik," poudarjajo poslanci.

Razstava je deležna izjemnega ogorčenja, ne samo med poslanci EP, temveč tudi med strokovno javnostjo. Pomislekom, ki jih poslanci navajajo v pismu, s svojimi ugotovitvami pritrjuje tudi zgodovinarka in upokojena znanstvena svetnica na Inštitutu za novejšo zgodovino Nevenka Troha. Kot poudari Troha, je treba dan spomina na žrtve fojb in eksodusa prikazati v vsej svoji kompleksnosti in obenem z verodostojnimi podatki, ki temeljijo na obsežnih raziskavah zgodovinarjev.

Dopis zgodovinarke Troha si v celoti lahko preberete tukaj.