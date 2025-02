V dneh, ko v Italiji in drugod potekajo spominski dogodki, posvečeni žrtvam fojb, ministrstvo za zunanje in evropske zadeve ponovno opozarja na pomen celovitega spominjanja na tragična obdobja 20. stoletja in njegove žrtve. "Spomin na pretresljive dogodke ne sme biti orodje v rokah kakršnekoli politike ali ideologije," so prepričani.

"Za spoštljiv spomin, spravo in lepšo prihodnost dveh sosednjih držav in narodov nosimo skupno odgovornost, kakor je skupna tudi naša odgovornost za varovanje najvišjih vrednot združene Evrope," ob tem poudarja ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon.

Poročilo o slovensko-italijanskih odnosih bi morala objaviti tudi Italija

Ministrstvo zavrača interpretacije zgodovine, ki obujajo sovraštvo in strah ter pozabljajo na grozote fašističnega režima, ki jih je občutil slovenski narod.

Slovenija zmeraj zagovarja strokovno obravnavo dogodkov iz preteklosti, kot jih prikazuje tudi skupno poročilo o slovensko-italijanskih odnosih v obdobju 1880–1956, ki so ga pripravili v okviru slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije in je dostopno javnosti, trdijo na ministrstvu. Verjamejo, da bi objava poročila tudi s strani Italije pozitivno vplivala na celovito razumevanje zgodovinskih dejstev.

Fajon: Spomeniki naj za vedno ostanejo kraji miru, tolažbe in skupnih stiskov rok

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve zavrača tudi vse oblike vandalizma in skrunitve spomenikov na krajih spominjanja obeh narodov.

"Ti naj ostanejo za vedno kraji miru, tolažbe in skupnih stiskov rok. Naš potencial za preobrazbo boleče zgodovine v sožitje in sodelovanje je večji in močnejši, kot smo si upali verjeti, kar dokazuje projekt Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica - Gorica, ki je pred nekaj dnevi odprl svoja vrata. Prepričani smo, da ta odraža resnična hotenja in skupne interese prebivalcev obmejnega območja, obeh narodov, njunih manjšin in dveh držav, zato si zasluži vso podporo, medsebojno spoštovanje in skupna prizadevanja za ohranitev njegove neprecenljive dediščine," zaključuje ministrica Fajon.