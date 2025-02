V Evropskem parlamentu v Strasbourgu bodo drevi odprli razstavo ob italijanskem dnevu spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije, ki jo pripravlja evroposlanec iz vrst skrajno desnih Bratov Italije Stefano Cavedagna. Slovenski in hrvaški poslanci iz levosredinskih skupin so že pred odprtjem izrazili nasprotovanje razstavi. Sicer tudi v Italiji, predvsem v Rimu in Bazovici pri Trstu, z različnimi prireditvami zaznamujejo dan spomina na fojbe.

Od slovenskih evropskih poslancev razstavi nasprotujejo Matjaž Nemec, ki je pripravil pobudo, in Vladimir Prebilič, Marjan Šarec in Irena Joveva.

Kot piše v vabilu na spletni politične skupine Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), bo njihov evroposlanec Cavedagna odprl razstavo z naslovom "Fojbe, tragedija in eksodus". Posvečena je "žrtvam pokolov v fojbah in izgnancev iz Istre, Reke in Dalmacije", dodajo.

Osvetliti želijo enega najbolj bolečih poglavij evropske zgodovine

Razstavo pripravljajo ob dnevu spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije, ki ga danes obeležujejo v Italiji. Z njim se na obletnico podpisa pariške mirovne pogodbe spominjajo predvsem dogodkov po drugi svetovni vojni, ko so se morali Italijani na omenjenih območjih odločiti, ali bodo ostali v Jugoslaviji ali bodo zapustili svoje rodne kraje.

Kot so še navedli na spletni strani ECR, želijo z razstavo osvetliti "enega najbolj bolečih in pogosto spregledanih poglavij evropske zgodovine".

Razstava bo na ogled ob robu plenarnega zasedanja

Razstavo, ki bo ob robu plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta v Strasbourgu na ogled do četrtka, bodo odprli kljub nasprotovanju štirih slovenskih in petih hrvaških evroposlancev iz političnih skupin socialistov in demokratov (S&D), liberalcev (Renew) in Zelenih.

Ti so konec januarja v pismu predsednico Evropskega parlamenta Roberti Metsola in evroposlanca, pristojnega za razstave, Kosmo Zlotowskega (ECR) pozvali, naj ne odobrita razstave v predvideni obliki. Po njihovem mnenju namreč ni v skladu s temeljnimi vrednotami EU, kot so spoštovanje človekovega dostojanstva, medsebojno razumevanje in sprava.

Opozorili so tudi, da razstava po njihovih informacijah vključuje zemljevide, "ki bi lahko nakazovali na ozemeljske zahteve proti današnjima Sloveniji in Hrvaški".

Za napetosti v odnosih med Italijo, Slovenijo in Hrvaško je sicer v zvezi z dnevom spomina na fojbe že pred leti poskrbel tedanji predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani. Aktualni italijanski zunanji minister je februarja 2019 na slovesnosti v Bazovici dejal, naj "živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija". Za izjave se je sicer slovenskemu in hrvaškemu političnemu vodstvu opravičil.

Mattarella poudaril pomen pomiritve in sprave

V Italiji tudi letos dan spomina na fojbe in množični odhod Italijanov iz Istre in Dalmacije zaznamujejo s številnimi prireditvami, vrhunec pa predstavljata tradicionalna slovesnost v predsedniški palači v Rimu in v Bazovici, ki je letos v luči nedavnih dogodkov po poročanju Primorskega dnevnika potekala ob povečani navzočnosti varnostnih organov.

"Žalostna zgodba izgnancev je bila podcenjena in včasih celo prezrta," je dejal Mattarella. Foto: STA

Italijanski predsednik Sergio Mattarella je na današnji slovesnosti v predsedniški palači v Rimu ob dnevu spomina na poboje v fojbah obsodil "neusmiljeno nasilje", ki so ga nad Italijani zagrešili Titovi partizani. Hkrati je bil kritičen do tega, da so antifašisti v povojnih letih v Italiji grozodejstva fojb pometli pod preprogo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. "Žalostna zgodba izgnancev je bila podcenjena in včasih celo prezrta," je dejal Mattarella.

Mattarella je v govoru v palači Kvirinale tudi poudaril pomen pomiritve in sprave. "Danes so na naši celini države in narodi, ki so se v preteklosti med seboj bojevali, skupaj v Evropski uniji in si delijo vrednote," je dejal.

Meloni: Italija ne pozablja

Premierka Giorgia Meloni pa je dejala, da je poklon žrtvam pobojev v fojbah in množičnih izgonov Italijanov potreben za resnico in pravico. Meloni je na družbenem omrežju X tudi objavila videoposnetek svojega lanskega obiska bazoviških fojb in ob tem zapisala, da se "ob dnevu spomina poklanjamo žrtvam fojb in vsem, ki so preživeli tragedijo eksodusa, boleče strani naše zgodovine, ki je bila predolgo pozabljena", še poroča Ansa.

"Spominjati se je dolžnost do resnice in pravice, da bi počastili tiste, ki so trpeli, in prenesli ta spomin na nove rodove. Italija ne pozablja," je v objavi zapisala premierka.

"Naši sosedi Slovenci so danes povezani z nami v skupni Evropi"

Slovesnosti na spominskem območju v Bazovici se je med številnimi predstavniki italijanskih oblasti udeležil tudi minister za pravosodje Carlo Nordio, ki je med drugim opozoril na brutalnost totalitarizmov in različne oblike sovraštva. "Naši sosedi Slovenci so danes povezani z nami v skupni Evropi," je dejal Nordio.

Pred dnevi so neznanci oskrunili območje spomina v Bazovici, kjer so ob vhodu vanj v slovenščini napisali "Trst je naš" ter "Smrt fašizmu svoboda narodom". Incident je obsodilo več italijanskih politikov, pa tudi stranka slovenske manjšine v Italiji Slovenska skupnost (SSk) in Društvo TIGR Primorske.