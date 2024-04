Implementacija migracijskega pakta EU bo za Slovenijo zahtevna naloga, je ob robu ministrske konference o izvajanju pakta v Gentu za STA dejal notranji minister Boštjan Poklukar. Na ministrstvu so že oblikovali skupino, ki bo pripravila vse potrebno za izvajanje nove migracijske zakonodaje EU, vzpostavili pa bodo tudi medresorsko delovno skupino.

"Slovenija mora prenesti 12 gradnikov pakta v zakonodajo. Verjamem, da je to kar zahtevna naloga, saj smo časovno omejeni. V dveh letih je treba izvesti prenos in pa implementacijo vsega tega in verjamem, da bo Slovenija pri tem uspešna," je povedal Poklukar.

Izziva pa po njegovem mnenju ne bo predstavljala samo implementacija nove evropske zakonodaje na področju migracij in azila, ampak tudi nadgradnja informacijskih sistemov.

Kot je povedal, jim je evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson na dvodnevnem zasedanju, ki se danes zaključuje, predstavila časovnico izvajanja pakta, ministri posameznih držav pa so si izmenjali izkušnje. S številnimi kolegi iz primerljivih držav se je sestal tudi na dvostranskih srečanjih.

Pakt bi lahko bil pripravljen jeseni

Po dokončni potrditvi zakonodaje, ki je na Svetu EU predvidena sredi maja, naj bi komisija junija predstavila osnutek skupnega načrta izvajanja pakta, ki bi lahko bil pripravljen jeseni. Nato pa bodo imele članice še nekaj mesecev časa, da bodo pripravile nacionalne načrte izvajanja.

Poklukar pričakuje, da bodo nacionalni načrt pripravili do konca leta. Na ministrstvu so že oblikovali skupino, ki bo pripravila vse potrebno. Glavno breme bo po ministrovih besedah na notranjem ministrstvu, vendar pa gre za horizontalno zakonodajo, tako da bodo pri njenem izvajanju sodelovala tudi druga ministrstva.

"Zato bomo verjetno v naslednjih mesecih ustanovili medresorsko delovno skupino, ki bo naslavljala vse te zahteve iz pakta in jih prenašala v nacionalno zakonodajo," je pojasnil.

Slovenija bo morala sprejeti 126 oseb ali prispevati 2,8 milijona evrov

V središču zakonodaje, katere namen je celovito urediti upravljanje migracij v EU, je t. i. obvezna solidarnost med državami članicami v primeru, ko se ena ali več njih znajde pod nesorazmernim migracijskim pritiskom. Države bodo lahko sprejele prosilce za azil iz prizadete članice, finančno prispevale v skupni sklad ali pa ponudile operativno podporo.

Odločitev o tem, na kakšen način bo prispevala Slovenija, še ni bila sprejeta, je pojasnil Poklukar. Predvidoma bo morala sprejeti 126 oseb ali pa prispevati 2,8 milijona evrov, pri čemer bo lahko tudi kombinirala oba načina in operativno podporo. Odločitev bo sprejela vlada, je dejal minister.

Obenem je izrazil željo, da bo pakt, ki naj bi zagotovil boljše varovanje zunanjih schengenskih meja, prispeval k odpravi nadzora na notranjih schengenskih mejah. Tega Avstrija že osem let izvaja na meji s Slovenijo, oktobra lani pa ga je na mejah s Hrvaško in Madžarsko uvedla tudi Slovenija. Za to se je odločila po uvedbi nadzora na italijansko-slovenski meji s strani Rima.

Po ministrovih besedah bo odločitev o nadaljnjem podaljšanju nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko znana v prihodnjih dneh.