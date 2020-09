Premier Janez Janša je danes na Twitterju kritiziral tiste, ki druge silijo v sprejem nezakonitih migrantov, in jih pozval, naj najprej v svojo hišo sprejmejo "vsaj dva". Janša se je oglasil, potem ko je Evropska komisija v sredo predstavila reformo migracijske in azilne politike, ki predvideva obvezno solidarnost držav pri soočanju z migracijami.

Evropska komisija je v sredo predlagala nov migracijski in azilni pakt, ki naj bi odpravil zastoj pri nujni reformi sistema. V Bruslju zatrjujejo, da spornih obveznih kvot za premeščanje iz leta 2015 ni več, a določena obveznost glede premeščanja ostaja, piše STA.

Pakt namreč temelji na načelu prožne, a obvezne solidarnosti. Solidarnost bo obvezna v primeru resnih pritiskov na azilni sistem članice in v primeru izkrcanja prebežnikov, rešenih na morju. Članice bodo lahko pomagale pri premeščanju prebežnikov, vračanju nezakonitih migrantov ali z operativno podporo.

Geržina: Slovenija zagovarja načelo prostovoljne solidarnosti

Že v sredo je govorec zunanjega ministrstva Aleksander Geržina v prvem odzivu za STA izpostavil, da Slovenija zagovarja načelo prostovoljne solidarnosti, medtem ko komisija na žalost vztraja pri konceptu obvezne solidarnosti, ki pa je že doslej razdvajal države članice. Kot je napovedal, bo prav solidarnostni vidik ključna tema razprav v prihodnjih tednih in mesecih, piše STA.

.

Od vsakega, ki si bodisi doma ali v EU domišlja, da lahko druge sili v sprejem ilegalnih migrantov, pričakujem, da bo najprej sam v svojo veliko hišo ali vilo sprejel vsaj dva. Tudi od “voditeljice” @strankaSD, ki bi bila solidarna na vaš račun. Ob 15K€/m, hiši in ukradeni vili. https://t.co/iNWKDpwckQ — Janez Janša (@JJansaSDS) September 24, 2020

V kabinetu premierja in na pristojnem notranjem ministrstvu se v sredo niso odzvali, Janša pa je danes objavil tvit, ki ga je razumeti kot kritiko sredinega predloga, čeprav tega premier izrecno ne omenja. Napisal je namreč le, da "od vsakega, ki si bodisi doma ali v EU domišlja, da lahko druge sili v sprejem ilegalnih migrantov, pričakujem, da bo najprej sam v svojo veliko hišo ali vilo sprejel vsaj dva".

Dodal je še, da to pričakuje tudi od "voditeljice ... ki bi bila solidarna na vaš račun. Ob 15Kevrov/m, hiši in ukradeni vili." Obenem je poobjavil sredin tvit evropske poslanke in predsedujoče SD Tanje Fajon, v katerem se je ta odzvala na predlog Bruslja

Fajonova: Gre za korak v pravo smer

Fajonova je predlog ocenila kot korak v pravo smer, a obenem posvarila, da ne bo enostavno. Pričakuje namreč, da bo v pogajanjih, ki bodo zdaj sledila, najtrši oreh vprašanje solidarnosti in premeščanja oziroma vračanja ljudi, piše STA.

"A le s pravo solidarnostjo med državami in do ljudi bomo izboljšali upravljanje z migracijami in okrepili zaupanje med državami," je med drugim zapisala. Države članice je pozvala, da morajo prevzeti odgovornost, in dodala še poziv slovenski vladi, da "mora biti Slovenija vsekakor del rešitve in ne problema", še piše STA.