MZZ: Slovenijo v migracijskem paktu moti obvezna solidarnost

Evropska komisija je danes predlagala nov migracijski in azilni pakt, ki naj bi obnovil zaupanje med članicami EU in odpravil zastoj pri nujni reformi sistema. Opira se na načelo obvezne solidarnosti s prožnimi prispevki članic.

Ti lahko vključujejo premeščanje prosilcev za azil, prevzem odgovornosti za vračanje nezakonitih migrantov ali operativno podporo. V osnovi je podpora prostovoljna. Solidarnost bo obvezna ob izkrcanju migrantov, rešenih na morju, in ob migracijskih pritiskih.

Komisarka: Kvote so, a članice lahko izberejo med premeščanjem in sponzorstvom

Evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson je ob predstavitvi pakta sicer izpostavila, da v njem ni obveznih kvot za premeščanje v nobenih okoliščinah. Kvote so, a članice lahko izberejo med premeščanjem prebežnikov in sponzorstvom vračanja nezakonitih migrantov.

Medtem ko na slovenskem notranjem ministrstvu, ki je sicer pristojno za to temo, predloga Bruslja danes niso komentirali, je govorec MZZ za STA povedal, da predlog resda še morajo preučiti, a da je Slovenija pričakovala, da bo ta "upošteval pomisleke nekaterih držav, med njimi tudi Slovenije, in bo vključeval bolj uravnotežene predloge", kar pa se ni zgodilo.

"Pričakovali smo odmik od koncepta obvezne solidarnosti, ki je že doslej razdvajal države članice," a komisija se je odločila drugače in to "ni dobro, saj znova ustvarja delitve", je dejal Geržina. To tudi ni v skladu s stališči Slovenije, ki zagovarja načelo prostovoljne solidarnosti, je pojasnil in dodal, da je bilo to tudi stališče prejšnje vlade, le da si ga ta za razliko od sedanje ni upala javno izpostaviti.

Geržina: Solidarnost države trenutno "bolj razdvaja, kot jih povezuje"

Geržina sicer napoveduje, da bo prav ta solidarnostni vidik ključna tema razprav v prihodnjih tednih in mesecih, prva bo predvidoma že 8. oktobra na zasedanju notranjih ministrov EU, ter da bo od tega na koncu tudi odvisen uspeh danes predstavljenega predloga.

Kot je še izpostavil, je solidarnost seveda pomembna, na njej konec koncev temelji EU, a vprašanje je, koliko naj bo obvezne solidarnosti, saj ta države trenutno "bolj razdvaja, kot jih povezuje". Poleg tega "je lahko solidarnost mnogo več kot zgolj relokacija" migrantov. Za Slovenijo je ključno predvsem učinkovito vračanje migrantov, kar je tudi povezano s pomočjo EU državam, od koder ti večinoma prihajajo.