Hojs napovedal konec zlorab azilnih postopkov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je danes opozoril na številne zlorabe azilnih postopkov in postopkov zaposlovanja tujcev v Sloveniji. Napovedal je zaostritev teh postopkov, saj je treba tistim, ki izkoriščajo zakonodajo, dati signal, da tega "ne bomo več dopuščali".

Notranji minister Aleš Hojs je danes nagovoril udeležence slovesnosti ob dnevu Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. V nagovoru se je dotaknil trenutnih razmer v državi zaradi novega koronavirusa in izpostavil ključne naloge svojega mandata, so sporočili z ministrstva. Kot je dejal minister, je pandemija oziroma epidemija covid-19 pokazala, da gre za resen svetovni zdravstveni problem. Slovenija se je spomladi z ukrepi po njegovi oceni izjemno izkazala, a bomo morali kot država spet ukrepati.

Pristop bo po njegovih besedah tokrat drugačen. "V veliko večji meri bo ta boj odvisen od vsakega posameznika, tako da se bo obnašal, kot je predpisano, da se bo zavedal, da je sam odgovoren zase, za svoje družinske člane, sosede," je poudaril Hojs in dodal, da bo tokrat država kot inštitut vzvoda moči manj posegala v medsebojna razmerja.

Hojs: Dogajajo se številne zlorabe azilnih postopkov

Njegova prednostna naloga pa ostaja nacionalna varnost. Med ključnimi nalogami svojega mandata je zato izpostavil spremembo zakonodaje, da bo ta v večji meri regulirala azilno politiko oziroma možnost vstopa tujcev in bo v delu reformirala organizacijo slovenske policije. Po njegovih besedah se namreč dogajajo številne zlorabe azilnih postopkov.

"Letos smo imeli skoraj tri tisoč prosilcev za mednarodno zaščito, velika večina jih izgine. Torej v državo vstopijo nezakonito, v trenutku, ko ugotovijo, da jih bomo skladno s predpisi vrnili, pa se odločijo za prošnjo za azil. V azilnem domu jim omejitev gibanja ni izrečena, 70 odstotkov teh ljudi izgine. Gre za eklatantno in močno izraženo zlorabo azilnih postopkov," je poudaril Hojs.

Po besedah notranjega ministra Aleša Hojsa se v Sloveniji dogajajo številne zlorabe azilnih postopkov. Foto: STA

Podobno je po njegovih besedah pri zaposlovanju ali združevanju družin tujcev, ki delajo v Sloveniji. Ljudje se prijavijo kot delavci v Sloveniji, čez leto združujejo družino, zato da so upravičeni do socialnih prejemkov, nato pa se ne pojavijo več, prav tako izgine sled za njihovimi družinami. "Stvari je v naši družbi treba zaostriti in urediti. Tem, ki izkoriščajo našo zakonodajo, je treba dati jasen signal, da tega ne bomo več dopuščali," je po poročanju STA poudaril notranji minister.

V zaključni fazi medresorskega usklajevanja sta tako noveli zakona o tujcih in zakona o mednarodni zaščiti. Do konca leta bodo na ministrstvu skušali preoblikovati še zakonodajo s področja policije, so ministrovo napoved povzeli na notranjem ministrstvu.