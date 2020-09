Incident na Vranskem: na policiji stopili v bran policistoma

Na Generalni policijski upravi so sicer že včeraj dejali, da sta morala policista uporabiti silo zaradi nesodelovanja potnice in njenega neprimernega vedenja.

Kot je povedal Ilić, je bila znotraj policije na zahtevo v. d. generalnega direktorja policije ustanovljena komisija, ki bo dogodek tudi natančno preučila. Po dozdajšnjih podatkih ni ugotovljeno, da bi policista naredila kaj narobe, je dejal Ilić in dodal, da so bili policisti na kraj dogodka poklicani, ker je oseba, ki ni nosila zaščitne maske, kršila javni red in mir, se nedostojno vedla do voznika in sopotnikov.

Kot je še dejal, sta policista pristopila do potnice, da bi izvedla postopek, a dekle ni želelo sodelovati. Dekletu sta nato ukazala, da mora zapustiti avtobus. Ker tega ni želela, sta policista uporabila silo in jo, kljub upiranju, odpeljala z avtobusa ter jo vklenila.

Nato je na kraj dogodka prišla potničina mati, s pomočjo katere so policisti potrdili njeno identiteto. Policista pa sta potnici snela lisice in postopek zaključila.