So najstnico res vklenili v lisice zato, ker na avtobusu ni nosila maske?

Na družbenem omrežju Facebook so danes popoldne zaokrožili fotografije in posnetki najstnice, ki naj bi jo policisti na Vranskem domnevno obravnavali in vklenili v lisice, ker na avtobusu ni nosila zaščitne maske. Pri avtobusnem prevozniku Nomago so incident s potnico potrdili, vendar so poudarili, da je voznik policijo kontaktiral zaradi njenega problematičnega obnašanja, ogrožanja njegove varnosti in varnosti ostalih potnikov. Neuradno, glavna težava naj ne bi bila v nenošenju zaščitne maske. Na pojasnila celjske policijske uprave še čakamo.

"Ker ne nosim maske, so me policisti na silo izvlekli z avtobusa, me vrgli na tla in vklenili. Voznik, ki me je prijavil, je zbežal, ni se mi niti predstavil. Sem dijakinja, že od samega začetka se borim, da dihamo svobodno. Odlok, hišni red, priporočila niso zakon. Nimajo vam pravice dati kazni," je na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook zapisala N. B.

Ob svojem zapisu je delila tudi posnetek, na katerem z lisicami na rokah sedi na avtobusni postaji, ob njej pa stojita dva policista. Zgornji posnetek se je hitro razširil po družbenih omrežjih, uporabniki pa so v svojih objavah večinoma poudarjali, da so policisti dekle zvlekli z avtobusa in jo vklenili, ker med vožnjo ni uporabljala zaščitne maske.

Foto: zajem zaslona

Na celjski policijski upravi dogodka še niso komentirali, neuradno pa naj bi bila potnica za incident v veliki meri kriva sama. Bolj kot to, da je na avtobus vstopila brez zaščitne maske, naj bi bilo namreč problematično njeno neprimerno obnašanje do voznika.

Avtobusni prevoznik: Potnica se ni umirila niti po prihodu policistov

"Potrdimo lahko, da je v današnjih popoldanskih urah prišlo do težav z eno od potnic. Ob vstopu v vozilo je potnica verbalno napadla voznika, ki jo je prosil, naj uporablja zaščitno obrazno masko. Zaradi nevarnega obnašanja potnice, ogrožanja njegove varnosti in varnosti ostalih potnikov je voznik za pomoč poklical nadrejenega, ki je kontaktiral pristojno policijsko upravo, saj sam nima pristojnosti za reševanje tovrstnih težav," so sporočili iz podjetja Nomago.

Po njihovih besedah se potnica ni umirila niti po prihodu policistov, verbalno nasilna je bila tudi do njih. "Po našem razumevanju so policisti zoper njo uvedli postopek zaradi kršitve javnega reda in miru oziroma verbalnega napada na uradni organ," so dodali v podjetju in poudarili, da je in bo v prihodnje pri Nomagu varnost potnikov vedno na prvem mestu.