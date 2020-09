Incident na Vranskem: kaj se je v resnici dogajalo?

Potem ko so včeraj po družbenem omrežju Facebook zaokrožile fotografije in posnetki najstnice, ki naj bi jo policisti zaradi neuporabe zaščitne maske na avtobusu vklenili, so nam s policije sporočili, da mladoletna potnica v postopku s pristojnimi ni želela sodelovati. Ko sta policista dekletu ukazala, naj zapusti avtobus, česar pa kljub opozorilu, da bosta zoper njo uporabila prisilna sredstva, če ukaza ne bo upoštevala, ni hotela storiti. Kot so še pojasnili, dekle tudi ni želelo na vpogled izročiti osebnega dokumenta, s katerim bi policista potrdila njeno identiteto.

Fotografije in posnetki najstnice s pripisi o dogajanju, ko naj bi jo policisti na Vranskem domnevno obravnavali in vklenili v lisice, ker na avtobusu ni nosila zaščitne maske, je z javnostjo delilo dekle, ki je bilo vpleteno v omenjeni incident s pristojnimi organi.

Kot je najstnica zapisala na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook, naj bi jo policisti zaradi nenošenja maske na silo zvlekli z avtobusa, jo vrgli na tla in vklenili. "Voznik, ki me je prijavil, je zbežal, ni se mi niti predstavil. Sem dijakinja, že od samega začetka se borim, da dihamo svobodno. Odlok, hišni red in priporočila niso zakon. Nimajo vam pravice dati kazni," je na svojem profilu zapisala N. B.

Nesramno in nedostojno vedenje dekleta

Ob svojem zapisu je delila tudi posnetek, na katerem z lisicami na rokah sedi na avtobusni postaji, ob njej pa stojita dva policista. Posnetek se je hitro razširil po družbenih omrežjih, uporabniki pa so v svojih objavah večinoma poudarjali, da so policisti dekle zvlekli z avtobusa in jo vklenili, ker med vožnjo ni uporabljala zaščitne maske.

Da je do dogodka res prišlo, so potrdili tudi pri avtobusnem prevozniku Nomago. "Ob vstopu v vozilo je potnica verbalno napadla voznika, ki jo je prosil, naj uporablja zaščitno obrazno masko. Zaradi nevarnega obnašanja potnice, ogrožanja njegove varnosti in varnosti preostalih potnikov je voznik na pomoč poklical nadrejenega, ki je stopil v stik s pristojno policijsko upravo, saj sam nima pristojnosti za reševanje tovrstnih težav," so sporočili iz podjetja Nomago.

Dogodek so nato potrdili tudi na policiji. Kot so zapisali, so včeraj v popoldanskem času iz avtobusnega podjetja poklicali na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje in zaprosili za intervencijo potnice na avtobusu, ki se je nesramno in nedostojno vedla, vznemirjala voznika in potnike na avtobusu.

Policistom ni želela pokazati osebnega dokumenta

"Policista sta na avtobusni postaji na Vranskem z zbiranjem obvestil ugotovila, da je potnica v Ljubljani vstopila na avtobus, pri tem pa ni upoštevala opozorila voznika, da si mora nadeti obrazno zaščitno masko, med vožnjo pa se je nedostojno vedla do potnikov. Policista sta zaradi kršitve javnega reda in miru pristopila do potnice – kasneje je bilo ugotovljeno, da je mladoletna, polnoletna bo čez dva dni – in od nje zahtevala osebni dokument, da bi ugotovila njeno identiteto," so pojasnili na policiji.

Ker dekle v postopku ni želelo sodelovati, policista pa drugače nista mogla ugotoviti njene identitete, sta jo seznanila, da jo bosta zaradi identifikacijskega postopka privedla v policijsko postajo. Potnici sta ukazala, naj zapusti avtobus, česar pa kljub opozorilu, da bosta zoper njo uporabila prisilna sredstva, če ukaza ne bo upoštevala, ni hotela storiti. Zato sta policista zoper njo uporabila telesno silo (op.p. strokovne prijeme) in jo kljub aktivnemu upiranju odpeljala iz avtobusa in jo vklenila.

Šle po prihodu mame ugotovili njeno identiteto

Foto: zajem zaslona Kot so še dodali, je na kraj dogajanja prišla tudi mati mladoletnice, s pomočjo katere so policisti ugotovili njeno identiteto, prav tako pa je potnica policistom na vpogled izročila osebni dokument, na podlagi katerega je bil njena identiteta dodatno potrjena, zato sta ji policista takoj snela sredstva za vklepanje in postopek zaključila.

Zoper potnico bo policija zaradi kršitve javnega reda in miru (nedostojno vedenje na javnem kraju, nedostojno vedenje do policistov in neupoštevanje njunih ukazov) in ker osebne izkaznice ni hotela izročiti na vpogled policistoma, podala obdolžilni predlog na pristojno sodišče zaradi kršitve zakonov o varstvu javnega reda in miru in o osebni izkaznici.

"Prav tako bo zaradi kršitve odloka vlade o preprečevanju širjenja nalezljive bolezni covid-19, ker ni uporabljala zaščitne maske na javnem prevozu, zoper njo podan predlog drugemu prekrškovnemu organu oz. zdravstvenem inšpektoratu. Okoliščine postopka policistov še niso celovito preverjene, bo pa to storila komisija Generalne policijske uprave," so še sporočili s policije.