Pogrešano 25-letno Slovenko našli mrtvo v italijanskem morju

Policija je izsledila pogrešano 25-letno Karin Furlan, ki so jo nazadnje opazili 11. decembra 2019 v njenem stanovanju, nato pa se je za njo izgubila vsaka sled. Pokojno so 6. junija 2020 našli v morju blizu Trsta v neposredni bližini gradu Miramar. Po do zdaj zbranih podatkih, tako italijanskih kot tudi slovenskih organov, okoliščine niso pokazale, da je šlo za nasilno smrt. Sicer pa je policija potrdila tudi identiteto Bogdana Brezigarja z Jesenic, ki je bil pogrešan od 28. januarja letos.