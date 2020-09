Ker je odklonila strokovni pregled alkoholiziranosti, so jo policisti pridržali

Policija v Istri je pretekli konec tedna obravnavala več primerov voznikov osebnih avtomobilov, ki so pregloboko pogledali v kozarec. Med drugim je imela 45-letna Vrhničanka v nedeljo zjutraj v Izoli 0,80 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Z rezultatom preizkusa se ni strinjala, zapisnik pa je podpisala. Odredili so ji strokovni pregled, ki pa ga je odklonila. Policisti so zoper njo odredili pridržanje.

Že v petek pa so na Vanganelski cesti v Kopru 35-letniku med vožnjo skozi naselje izmerili hitrost kar 107 kilometrov na uro, zaradi česar so mu odvzeli vozniško dovoljenje, zoper voznika pa bodo vložili še obdolžilni predlog.

Popoldne sta si odvzem vozniškega dovoljenja in obdolžilni predlog prislužili tudi voznici, stari 39 in 45 let. Prvo so policisti ustavili pri Ankaranu. V opitem stanju je začela razgrajati in kričati, alkotest pa je pokazal, da ima 0,83 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Na Srminu pa so 45-letnici iz okolice Domžal izmerili kar 1,09 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, so danes sporočili s koprske policijske uprave.

V soboto je bil v Portorožu na vrsti 36-letni Koprčan, ki mu je alkotest pokazal 0,75 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, zoper njega bodo vložili obdolžilni predlog.

Vrhničanko v Izoli pridržali

Alkohol je bil kriv tudi za prometno nesrečo, ki se je zgodila nekaj minut po polnoči v Strunjanu. 29-letni Pirančan je med vožnjo po stari strunjanski cesti od Strunjana proti Belokriški zaradi vožnje preblizu desnemu robu s sprednjim desnim delom trčil v sprednji desni del nepravilno parkiranega osebnega avtomobila v lasti 35-letne domačinke.

Pirančana so izsledili nad Bernardinom, kjer so policisti ugotovili, da je zaradi neuporabe varnostnega pasu pri trku z glavo udaril v volan in se poškodoval. Odrejen preizkus alkoholiziranosti je pokazal rezultat 0,5 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, začasno pa so mu odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo.

29-letniku so policisti izdali tudi plačilni nalog, prav tako lastnici napačno parkiranega vozila, so še sporočili s policije.

Tudi gorenjski policisti obravnavali močno vinjenega voznika

Gorenjski prometni policisti so v nedeljo opoldan na podlagi prijave obravnavali voznika, ki je vozil zelo nezanesljivo. Preizkus alkoholiziranosti je pri njem pokazal kar 1,36 miligramov alkohola na liter izdihanega zraka.

Kot je za STA povedal predstavnik za odnose z javnostmi na Policijski upravi Kranj Bojan Kos, je bil za obravnavanega voznika že prej sprejet ukrep prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja z odložitvijo. V času tega ukrepa ne bi smel storiti hujšega prekrška, saj mu bo sicer vozniško dovoljenje prenehalo veljati.

Zaradi nedeljskega prekrška so policisti vozniku odvzeli vozniško dovoljenje, domov pa so ga odpeljali svojci. Policisti bodo zoper njega na sodišče vložili nujni obdolžilni predlog zaradi storitve hujšega prometnega prekrška, zaradi katerega naj bi izgubil vozniško dovoljenje.