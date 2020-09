Po ugotovitvah policistov je šlo pri smrti 43-letnika na Goriškem za umor

Po ugotovitvah policistov je šlo pri smrti 43-letnega moškega, tega so v ponedeljek našli nezavestnega na dvorišču zapuščenega objekta ene od gospodarskih družb na Goriškem, dva dni zatem pa je umrl, za umor. Kaznivega dejanja sta osumljena moška iz Severne Primorske, stara 23 in 41 let, oba stara znanca policije.

Policisti so sprva preiskovali sum storitve kaznivega dejanja uboja. Danes pa so s Policijske uprave Nova Gorica sporočili, da so na podlagi dodatnih ugotovitev ogleda, zbranih obvestil ter drugih dokazov kaznivo dejanje uboja prekvalificirali v hujšo obliko, in sicer v kaznivo dejanje umora.

Osumljencema so novogoriški kriminalisti v sredo odvzeli prostost in ju pridržali v policijskih prostorih. Po končanem postopku pa so oba s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja umora danes privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici in ju izročili v nadaljnji postopek.

Policisti so razkrili tudi nekaj podrobnosti

O nezavestnem moškem na dvorišču ene od gospodarskih družb na Goriškem so policijo obvestili v ponedeljek dopoldne. Moškega so z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, kjer so ugotovili, da je 43-letnik huje telesno poškodovan. Kljub zdravljenju je v sredo zjutraj umrl.

Kot so zapisali na novogoriški policijski upravi, so kriminalisti po predhodnem obveščanju pristojnih pravosodnih organov (preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici) izvedli prva nujna opravila, da bi ugotovili vse okoliščine dogodka. Preiskovalni sodnik okrožnega sodišča pa je odredil tudi sodno obdukcijo, ki bo opravljena na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, piše STA.