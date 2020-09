Nemec objavil Hojsove usmeritve direktorju policije

Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) bo javnosti dala v vpogled usmeritve in obvezna navodila, ki jih je notranji minister Aleš Hojs izdal generalnemu direktorju policije. Javno bo objavila tudi mnenje, ki so ga glede tega pridobili od Fakultete za varnostne vede, je po seji Knovsa napovedal predsednik komisije Matjaž Nemec. Nemec je popoldne našteto na Twitterju že objavil.

Na današnjo sejo komisije so povabili tako notranjega ministra Aleša Hojsa, kot Miroslava Žaberla z omenjene fakultete kot enega od avtorjev zakonodaje. Stališča so bila deljena, a po Nemčevih besedah se je treba v tem primeru vprašati, kaj je več vredno, mnenje politika ali mnenje strokovnjaka s tega področja, navaja STA.

Objave Nemca:

Javna objava s strani KNOVS pridobljenih Usmeritev in obveznih navodil ministra @aleshojs poslanih v.d. generalnemu direktorju policije, Andreju Juriču. @policija_si pic.twitter.com/NBJnHWMalh — Matjaž Nemec (@MatjaNemec) September 17, 2020

Javna objava ključnega dokumenta današnje seje KNOVS – mnenja stroke so jasna in nedvoumna, prav tako je jasen zakon: minister @aleshojs je večkrat šel čez pristojnosti in zakonodajna določila. @policija_si pic.twitter.com/qeeLPR4geT — Matjaž Nemec (@MatjaNemec) September 17, 2020

Specializirano državno tožilstvo med drugim tudi ugotavlja, da minister @aleshojs ni pooblaščen za razpolaganje z informacijo o zaključenih in nezaključenih primerih. @policija_si pic.twitter.com/T8Lk02JVjI — Matjaž Nemec (@MatjaNemec) September 17, 2020

Na objavo se je na Twitterju odzval tudi minister Hojs:

Spoštovani g. @MatjaNemec Ker mi na KNOVSu niste omogočili vpogled v Žaberlovo mnenje,vas vljudno prosim,če javno objavite tudi drugo stran njegovega mnenja-4/4. Javnost pa bo sama ocenila v kakšni državi živimo-ko nadzorovani ne more vpogledati v mnenje v DZ-ju in to prebira tu — Aleš Hojs (@aleshojs) September 17, 2020

Pri tem je Nemec na seji spomnil, da je pooblaščena skupina Knovsa konec preteklega meseca opravila nadzor na Generalni policijski upravi, na upravi kriminalistične policije in NPU ter pridobila dokument usmeritve in obvezna navodila, ki jih je minister izdal generalnemu direktorju policije. Kot je dejal, je dokument sprožil strokovno razpravo in so se do njega opredelile mnoge institucije, pri čemer je izpostavil mnenje urada generalnega tožilstva, društva kriminalistov in njegovega predsednika ter Policijskega sindikata Slovenije, piše STA.

"Minister ne sme posegati v avtonomijo delovanja tožilstva in policije"

Oglasili so se tudi avtorji zakona in strokovnjaki s tega področja, ki so se po Nemčevih besedah javno izrekli, da je takšno početje v neskladju z zakonodajo in da minister zanj nima zakonske podlage. Kot je povzel Nemec, lahko iz izjav strokovnjakov sklepamo, da v nobenem primeru - ne glede na to, ali so primeri v predkazenskem in kazenskem postopku zaključeni ali ne - minister ne sme posegati v avtonomijo delovanja tako tožilstva na eni strani kot policije na drugi strani.

Nemec meni, da je minister prekoračil pooblastila

Njegova ocena pa je, da je minister, glede na to, da nima zakonske podlage za tako početje, prekoračil pooblastila in deloval nezakonito, o čemer bodo v petek razpravljali tudi pri obravnavi interpelacije ministra.

Danes so sicer na komisiji predlagali tudi določene ugotovitve in sklepe, a so odločanje o njih prenesli na naslednjo sejo, ker so jih dali prej v preučitev parlamentarni zakonodajno-pravni službi, da se opredeli, ali so v skladu s pristojnostmi Knovsa. S tem ko bodo dali dokumente javno na vpogled, pa bo moč dan pred interpelacijo "razpolagati z ugotovitvami, ki so strokovne, pravne narave", pravi Nemec.

Nemec je sicer izpostavil tudi Hojsovo navedbo, da so primeri, za katere je zahteval revizijo, zaključeni. Zato bodo v petek na interpelaciji iskali tudi odgovore, od kje mu informacija o tem, da so zaključene narave, še piše STA.

Sicer pa je predsednik Knovsa še pojasnil, da so glede ministrovega obiska Operativno-komunikacijskega centra v času protestov in morebitnega usmerjanja dela policije v času protestov prosili za vpogled v magnetogram, a so jim z GPU odgovorili, da magnetograma o tem ni.

Komisija sicer od policije pričakuje še nekatere odgovore. Želijo si tudi možnosti primerjave, koliko takšnih usmeritev je še bilo oziroma ali je minister ravnal enako tudi v drugih primerih, navaja STA.

Hojs okrcal Nemca

Hojs pa je v današnji izjavi novinarjem na vprašanje, kaj se je dogajalo na današnji seji Knovsa dejal, da "nič posebnega. Nemca pa je okrcal, češ da mora najprej na policijo pravilno nasloviti zahtevo po določenih papirjih. "Vse kar zahteva prek Knovsa, bi lahko kot poslanec dobil že pred meseci," je dejal Hojs po pročanju STA.