Hojs in Kangler ovadila avtorje POP TV anonimke

Kazenski ovadbi zaradi krive ovadbe, ki jo je pred tednom objavil POP TV, sta notranji minister Aleš Hojs (SDS) in državni sekretar na notranjem ministrstvu Franc Kangler (NLS) včeraj vložila na vrhovno in okrožno državno tožilstvo. Z objavo ovadbe neznancev je komercialna televizija POP TV pred tednom Hojsa in Kanglerja obtožila, da sta ravnala mimo svojih pristojnosti in s tem posegla v njuno čast in dobro ime. Hojs in Kangler sta včeraj tudi zaradi namernega laganja ovadila avtorje te anonimke. Obe ovadbi v celoti objavljamo.

Na POP TV so pred tednom objavili "anonimko" proti notranjemu ministru Alešu Hojsu, direktorju direktorata za policijo Ladu Bradaču in Francu Kanglerju, ki je podpisana s "pošteni policisti". Iz tiste ovadbe, Hojs in Kangler jo prilagata svojima ovadbama državnemu tožilstvu, ni razvidno, da bi bila res vložena na tožilstvu. Na vrhu ni žiga, ki bi o tem pričal. Zdi se, da je POP TV objavil verzijo anonimne ovadbe, ki (še) ni bila vložena na tožilstvo. Tudi ni jasno, kako anonimneži sploh lahko vložijo ovadbo. In kako se lahko po poimenovanju pošteni policisti skrivajo kot uradne osebe.

Anonimka POP TV za obrambo POP TV

Hojsu je POP TV anonimka med drugim očitala tudi, da od policije ne bi smel zahtevati nadzora razlogov za neuspešnost policijske preiskave sumov kaznivih dejanj družbe Pro Plus, ki jih je sprožila agencija za varstvo konkurence. Pro Plus izdaja POP TV. Ob tem so Hojsu očitali še, da ne bi smel zahtevati policijskega preverjanja, zakaj so Nacionalnemu preiskovalnemu uradu (NPU) spodletele preiskave krivcev za kolaps bank, predragih nakupov žilnih opornic in dogajanja na programu otroške kardiologije.

Hojs opozarja, da avtorji anonimke namerno napačno prikazujejo njegove odločitve in državno ureditev, ovadbi pa prilaga tudi pravno mnenje o tem.

Ovadbi sta Hojs in Kangler na vrhovno in okrožno tožilstvo vložila proti anonimnežem, ker so ju ovadili, čeprav so vedeli, da kaznivih dejanj nista storila. S tem so ju poskušal osramotiti in ju prikazati kot osebi, ki ravnata v nasprotju z ustavnimi in zakonskimi pristojnostmi, kar krni ugled in dobro ime obeh zasebno in javno, sta Hojs in Kangler zapisala v ovadbah.

Ovadba, ki jo je vložil Hojs, je (brez obsežnih prilog) takšna:

Tako Hojs kot Kangler od organov pregona, kot sta zapisala v ovadbi, pričakujeta, da bodo storili vse, da izsledijo storilce kaznivega dejanja krive ovadbe.

Celotna ovadba Franca Kanglerja proti krivi ovadbi "anonimnih policistov", ki jo je objavil POP TV, pa je, tudi brez obsežnih prilog, takšna: