Policisti v enem tednu prijeli 400 migrantov

Na območju Policijske postaje Grosuplje so policisti ustavili vozilo, v katerem sta državljana Italije prevažala pet državljanov Bangladeša in enega državljana Pakistana. Foto: GPU

Zaradi naraščajočega števila nezakonitih prehodov meje je od 10. septembra 2020 na območju šestih policijskih uprav, ki mejijo s Hrvaško, potekal poostren nadzor državne meje. V nadzoru, ki se je zaključil danes zjutraj, je sodelovalo skupno 2.187 policistov, obravnavanih pa je bilo 397 oseb, ki so nedovoljeno prestopile državno mejo, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Od 397 obravnavanih oseb, ki so nedovoljeno prestopile državno mejo, je bilo največ državljanov Afganistana (163), Bangladeša (80) in Pakistana (58). Največ nedovoljenih prestopov državne meje so policisti zaznali na območju Policijske uprave Koper (201), Novo mesto (93) in Ljubljana (56).

V poostrenem nadzoru je bila zaradi sprovajanja v devetih dogodkih odvzeta prostost desetim tujcem ter dvema državljanoma Slovenije, ki so osumljeni storitve kaznivega dejanja po 308. členu Kazenskega zakonika. Skupno so prevažali oziroma nudili pomoč pri nedovoljenem prehajanju državne meje 42 tujcem.

Poleg policistov vseh šestih (Novo mesto, Ljubljana, Koper, Murska Sobota, Celje in Maribor) policijskih uprav, kjer je potekal nadzor, so sodelovali tudi policisti posebne policijske enote, vodniki službenih psov, debriferji Specializirane enote za nadzor državne meje, letalska policijska enota, policisti Specializirane enote za nadzor prometa ter operaterji z droni, so še pojasnili na Generalni policijski upravi.

V zadnjih letih porast migracij

Policija v zadnjih letih beleži izrazit trend rasti nedovoljenih migracij. V obdobju od 1. januarja do 15. septembra 2020 je bilo obravnavanih 11.117 nedovoljenih prehodov državne meje. V enakem lanskem obdobju smo obravnavali 10.906, leta 2018 6.424, leta 2017 pa 1.232 nedovoljenih prehodov državne meje.

V letošnjem letu prevladujejo državljani Pakistana, Maroka in Afganistana. V primerjavi z lanskim letom je največja rast zaznana med državljani Maroka, in sicer za 162 odstotkov. Med najbolj obremenjenimi ostajajo PU Ljubljana, PU Novo mesto in PU Koper.

Policijske uprave Ljubljana, Novo mesto in Koper ostajajo najbolj obremenjene z nedovoljenimi prehodi državne meje, vsaka z več kot tri tisoč obravnavanimi osebami v letošnjem letu. Policija svoje ukrepe prilagaja načinom storitve nedovoljenih prehodov državne meje na podlagi analiz tveganja tako za območje Slovenije kot tudi širše regije. Zaradi navedenega tudi ves čas poostreno nadzira celotno državno mejo s Hrvaško, so zapisali na spletni strani Generalne policijske uprave.