V Avstriji iz hladilne prikolice zbežalo okoli 40 migrantov

V Avstriji je iz hladilne prikolice prejšnji teden zbežalo okoli 40 migrantov, potem ko so opozorili na svoje razmere z glasnim kričanjem. Policija je danes sporočila, da jim je uspelo ujeti 38 migrantov, voznika tovornjaka pa so aretirali.

Voznik tovornjaka je zaradi glasnega opozarjanja migrantov ustavil vozilo v bližini kraja Leitha, približno 40 kilometrov od Dunaja. Migranti, ki so imeli težave s pomanjkanjem kisika, pa so izkoristili priložnost in zbežali.

Policija je pred enim tednom postala pozorna na tovornjak ob robu avtoceste, ko je nanj opozorilo več mimoidočih. Policiji so poročali, da so videli ljudi, ki so skočili s tovornjaka in zbežali na bližnje polje. Območje so preiskali tudi s pomočjo helikopterja in pridržali 38 ljudi.

Kot so jim pojasnili migranti, so tihotapcem plačali od šest tisoč do osem tisoč evrov. Sprva so po različnih poteh prišli iz Turčije v Romunijo, kjer so dlje časa prebivali v na pol porušeni hiši. Vožnjo s tovornjakom pa so začeli v gozdu v bližini meje z Madžarsko. V skriti del hladilne prikolice se je po navedbah pridržanih migrantov skrilo 43 ljudi, med njimi šest mladoletnikov, piše STA.