Na novogoriškem območju letos prijeli že skoraj 300 migrantov

Policisti Policijske uprave Nova Gorica so od začetka leta do prejšnjega tedna zaradi nedovoljenega prestopa meje s Hrvaško obravnavali 292 ilegalnih migrantov, ki so z javnimi prevoznimi sredstvi ali organiziranimi prevozi po prestopu meje poskušali priti do Italije. Ob tem so jim italijanski varnostni organi v postopek vrnili 223 migrantov.

Kot so danes sporočili z novogoriške policijske uprave, je bilo med temi največ državljanov Pakistana, Bangladeša in Maroka. Tudi v zadnjih tednih so na svojem območju obravnavali nekaj kaznivih dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države.

Zoper 25-letnika podana kazenska ovadba

Nazadnje zadnji dan avgusta, ko so policisti in kriminalisti v enem od naselij na območju Brd obravnavali 25-letnega državljana BiH, ki živi v Sloveniji. Sumijo ga namreč, da je istega dne v tovorno vozilo vzel več tujcev, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop in bivanje v Sloveniji ter jih prepeljal do bližine državne meje z Italijo. Tujcev niso izsledili, novogoriški kriminalisti pa bodo po zaključku preiskave in na podlagi vseh ugotovljenih dejstev osumljenca kazensko ovadili.

Pet dni prej so policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe na območju Solkana ustavili 56-letnega slovenskega voznika, ki je prevažal šest migrantov iz Afganistana in Pakistana, dva od njih v prtljažnem prostoru. V postopku so ugotovili, da so tujci pred tem brez kakršnihkoli dokumentov ilegalno prestopili državno mejo s Hrvaško, ob prijetju pa so vsi zaprosili za mednarodno zaščito in bili nameščeni v ljubljanski azilni dom, voznika pa so kazensko ovadili.

Tudi sredi avgusta so na območju Goriških brd obravnavali slovenskega državljana, 27-letnega voznika kombija. Po sedanjih ugotovitvah je ta skupaj z neznanimi sostorilci ponoči v tovorni del kombija vzel najmanj 15 tujcev, domnevno državljanov Afganistana in Sirije, ter jih za plačilo prepeljal prek slovenskega ozemlja do meje z Italijo. Tudi teh migrantov niso izsledili, zoper voznika pa so ukrepali zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Še en primer so obravnavali zadnji julijski dan, ko so na območju Rožne Doline pri Novi Gorici ustavili 34-letnega voznika avtomobila, državljana Afganistana, ki biva na območju Italije. Ta je od hrvaške meje proti Italiji prevažal pet migrantov, štiri državljane Afganistana in enega državljana Pakistana, med katerimi sta bila tudi dva mladoletnika.

Po zaključenem postopku so jih nastanili v postojnskem centru za tujce, zoper voznika pa prav tako vložili kazensko ovadbo. Preiskovalni sodnik je zanj po končanem zaslišanju odredil pripor. Čaka ga tudi prekrškovni postopek, saj je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in s tem povzročil več kršitev prometne zakonodaje in zakona o varstvu javnega reda in miru, piše STA.