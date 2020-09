Prijeli migranta, okuženega s koronavirusom

Hrvaška policija je danes sporočila, da so prijeli migranta, ki je v ponedeljek pobegnil iz reškega kliničnega centra, kjer so ugotovili, da je pozitiven na novi koronavirus. Moškega so našli približno dva kilometra od bolnišnice na območju reškega pristanišča. Policija je migranta predala reški bolnišnici.

Moški je bil v skupini migrantov, ki jih je policija v ponedeljek spremljala na pregled v reško infekcijsko kliniko, od koder pa je samovoljno odšel. Zdravniki so ugotovili, da je okužen z novim koronavirusom, a so tudi potrdili, da nima nobenih simptomov in zdravstvenih težav, poroča STA.

Predstavljal je nevarnost za širšo populacijo

Policisti so ga iskali od ponedeljka nekaj po poldnevu do danes do približno 7. ure. Prizadevali so si, da bi ga zaradi njegovega zdravstvenega stanja čim prej našli.

Čeprav gre za asimptomatskega pacienta, je vendarle predstavljal nevarnost za širšo populacijo, je danes na spletni strani poročal reški časnik Novi list.

Od nedelje zabeležili tri okužbe z novim koronavirusom

Kot so dodali, so policisti takoj, ko so ga našli, obvestili zdravstvene delavce, ki so moškega ustrezno oskrbeli. Našli naj bi ga v reškem kontejnerskem pristanišču, kje se je skrival, ogrnjen z odejo.

Iz štaba civilne zaščite Primorsko-goranske županije so v ponedeljek sporočili, da so od nedelje zabeležili tri okužbe z novim koronavirusom, med njimi sta bila dva migranta. Reška policija je konec prejšnjega tedna ustavila hrvaški avtobus, v katerem so do Slovenije poskušali pretihotapiti 93 ilegalnih migrantov.