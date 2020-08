Slovenija zaradi migrantov krepi prisotnost vojske na južni meji #video

Minister za obrambo in notranje zadeve Matej Tonin in Aleš Hojs sta se dogovorila za še tesnejše sodelovanje Policije in Slovenske vojske pri nadzoru državne meje. Ob tem bo Slovenska vojska pripravila štiri stopnje angažiranja vojakov, pri čemer se bo v nadzor vključilo med 150 in 2.000 vojakov.

Na ministrstvu za obrambo je v torek potekal delovni sestanek med ministroma za obrambo in notranje zadeve Matejem Toninom in Alešem Hojsom. Sestanka sta se udeležila tudi načelnik Generalštaba Slovenske vojske Robert Glavaš in vršilec dolžnosti generalnega direktorja Policije Andrej Jurič.

Sodelovanje med vojsko in policijo bodo še okrepili

Tema sestanka je bila pregled sodelovanja med Slovensko vojsko in Policijo pri nadzoru državne meje. Dozdajšnje sodelovanje so ocenili kot zelo dobro, ga bodo pa v prihodnje še izboljšali v prid še učinkovitejšemu nadzoru državne meje, so ob tem sporočili z ministrstva za obrambo.

Štiri stopnje angažiranja vojakov

Ministrstvo za obrambo bo v okviru svojih pristojnosti ukrepe za izboljšanje delovanja Slovenske vojske pri pomoči policiji izvedlo v treh korakih.

Prenovili in izboljšali bodo pravila delovanja Slovenske vojske na meji, pri nadzoru meje, da bodo ta še jasnejša in natančnejša.

Slovenska vojska bo pripravila štiri stopnje angažiranja vojakov po 37. členu zakona o obrambi – zelena stopnja pomeni aktivacijo 150 vojakov, rumena 400, oranžna 800, rdeča stopnja pa aktivacijo 2.000 vojakov.

Večino svojih usposabljanj bo Slovenska vojska v prihodnje izvajala na območjih ob meji, da bodo tako še okrepili prisotnost vojske na terenu.

Foto: Mors

"Na terenu sem videl preveč žalostnih zgodb. Naredil bom vse, da našim ljudem zagotovimo varnost," je ob tem Tonin zapisal na družbenem omrežju Twitter.

Nezakonitih prehodov meje približno toliko kot lani. Porast v zadnjih dveh mesecih.

Policija je letos do konca julija obravnavala 7409 nezakonitih prehodov državne meje, kar je za 1,3 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Najpogosteje so obravnavali državljane Maroka in Pakistana, ki predstavljajo polovico vseh nezakonitih migrantov. Izrazit pa je upad števila obravnavanih državljanov Alžirije, piše STA.

Po podatkih policije so prva dva meseca beležili večje število nezakonitih prehodov kot v enakem obdobju lani, nato so na upad števila migrantov vplivale tudi razmere zaradi izbruha epidemije bolezni covid-19. Število nezakonitih prehodov se je nekoliko začelo povečevati maja, predvsem pa junija in julija. V juniju so policisti obravnavali 1781 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo, v juliju pa 2319.

Namero zaprositi za mednarodno zaščito je v prvih sedmih mesecih letošnjega leta izrazilo 2438 migrantov, med njimi največ Maročanov. V primerjavi z enakim lanskim obdobjem je bilo izraženih namer za devet odstotkov manj, kar policisti povezujejo s spremembami v strukturi migrantov, predvsem zmanjšanjem števila državljanov Alžirije, ki so se preusmerili drugam, še piše STA.