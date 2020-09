Epidemiologinja Beovićeva o pozivu Fajonove: Žalostno in nenavadno

Včeraj so začeli veljati strožji ukrepi pri uporabi mask med šolskim poukom. Nekateri ravnatelji so izrazili nestrinjanje z ukrepom in ga označili za problematičnega. Na stran ravnateljev so stopili tudi v stranki Socialni demokrati (SD), ki je podprla poziv za šole brez mask. Vodja svetovalne skupine za covid-19 Bojana Beović meni, da moramo v časih, ko v državi močno narašča število okužb, pozabiti na strankarsko pripadnost in interese ter se raje zavzemati za medsebojno sodelovanje in dialog.

"Podpiramo poziv ravnateljev za šole brez mask. Pozivamo, da ukrepe za vrtce in šole oblikuje stroka. Ob epidemiologih tudi pedagogi, socialni delavci, psihologi, praktiki. Zahtevamo jasen in predvidljiv načrt z vključevanjem vseh, ne dekrete iz danes na jutri. Za šolo brez mask," so zapisali na uradnem profilu stranke SD na Twitterju.

Uporaba mask kot edino orodje proti epidemiji

Kot nam je pojasnila vodja svetovalne skupine za covid-19 Bojana Beović, jo žalosti, da si ljudje ne pomagamo v časih, ko bi si morali. "Zlasti v tej fazi je uporaba mask pravzaprav edino močno orodje, ki ga imamo v boju proti tej epidemiji. Čim večja uporaba teh nas bo rešila in spravila čez to obdobje, če ne želimo ob tem zapirati šol ali gospodarstva. In tega si res ne želimo." je pojasnila.

Foto: Getty Images Kot je dodala, priporočila o nošenju mask v zaprtih prostorih, v katerih so ljudje tesno skupaj, veljajo že nekaj časa. Stroka pa se je za ukrep o uporabi mask v šolah odločila, ker se bolezen pri otrocih prenaša nekoliko drugače.

"Otroci nad dvanajstim letom starosti so iz biološkega vidika tako rekoč odrasli in tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) priporoča, da se v tej starostni skupini uporabljajo ista pravila kot pri odrasli populaciji," je poudarila vodja strokovne skupine.

Pri pravilih oziroma smiselnosti ravnanja za preprečevanje virusa in s tem uporabo zaščitnih mask med poukom za vse učence od sedmega razreda osnovne šole dalje, dijake in študente, ne gre za formalnost ukrepa. "Gre za to, kaj je pametno, da bi preprečili čim več okužb. Ukrepi, ki so v veljavi, pa so seveda odvisni od tega, kakšna je situacija v okolju," nam je dejala.

Ali obstaja kakšna alternativa?

Beovićeva je spomnila, da v Sloveniji v zadnjih dneh beležimo zelo velik porast okužb in da smo sredi močnega koronavirusnega vala. "Ta se zlepa ne bo ustavil, če ne bomo dosledno izvajali vseh postopkov za preprečevanje prenosa okužb," je izpostavila.

Foto: Getty Images Na vprašanje, ali obstaja kakšna alternativa za šole, učence in pedagoške delavce, je Beovićeva dejala, da druga možnost obstaja. "V šolah bi lahko pouk organizirali tako, da se pri večjih otrocih razredi razbremenijo v manjše enote oziroma da se jih pomanjša, ali pa da se šolo organizira na nek drug način. Vendar bi se tudi tukaj potem našlo en kup razlogov, zakaj to ni dobro. O tem bi se dalo pogovarjati, vendar v tem trenutku in na način, kot je pouk organiziran, oboje ne gre. Se pravi, da imamo polne razrede in da bi pouk potekal brez uporabe mask," je povedala.

Kot nam je še dejala, se pri vprašanju uporabe mask v šoli stroka srečuje z različnimi težavami. "Vendar za zdaj velja spodbuda, da se v notranjih prostorih maske nosijo, zlasti seveda pri učiteljih," je bila jasna Beovićeva.

SD: Vprašanje o maskah ni politično vprašanje

Beovićeva ob tem meni, da je poziv stranke SD v teh časih neobičajen. "Parola, kot je šola brez mask, je v dani situaciji kar malce nenavadna. Zakaj raje ne bi rekli zdrava šola s čim manj okužbami? Potem ko bomo okužbe zajezili, se bomo lahko pogovarjali tudi o tem," je bila jasna.

Foto: Twitter/SD V stranki SD so nam pojasnili, da so z objavo na družbenem omrežju Twitter izrazili podporo pozivu, ki so ga včeraj predstavili ravnatelji in Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ).

"Menimo, da vprašanje o maskah ni politično vprašanje, o katerem bi se morala prvenstveno opredeljevati politika, ampak stroka. Ob epidemiološki stroki tudi drugih strokovnjakov (kot so pedagogi, socialni delavci, psihologi, praktiki), ko gre za ukrepe v vzgojnem in šolskem prostoru. Poudarjamo potrebo po jasnem načrtu ukrepov in njihovem stopnjevanju ob zaostrovanju epidemiološke slike, ki mora nastati z upoštevanjem vseh, če želi vlada graditi zaupanje javnosti v ukrepe in s tem tudi njihovo upoštevanje," so nam zapisali v odzivu.

Ravnatelji šol: velike razlike v primerjavi s prejšnjim tednom ni

Spomnimo, da so včeraj v veljavo stopili strožji ukrepi o nošenju mask v osnovnih, srednjih šolah in fakultetah. Novo pravilo veleva, da morajo učenci od sedmega razreda, dijaki ter študenti v času pouka in predavanj nositi zaščitno masko, če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra varnostne razdalje. Maske so med poukom postale obvezne tudi za učitelje.

Foto: Pixabay Ravnatelji so v luči novega ukrepa opozorili, da bo ta problematičen predvsem, kar zadeva izvajanje pedagoškega procesa. Nekateri namreč menijo, da je ukrep za učitelje, ki morajo pri pouku več ur poučevati z masko na obrazu, neživljenjski. Nekateri so izpostavili, da lahko maska, zlasti pri učiteljih jezikov, predstavlja težavo pri razumevanju, saj zaduši zvok, prepreči mimiko, kar je po njihovem mnenju zelo pomembno.

Tudi s stališča higiene vidijo obvezno uporabo maske kot težavno. Kot so izpostavili, je treba masko po določeni uporabi zamenjati, a kot so povedali, dijaki ne bodo nosili po več mask s sabo v šolo, kar pomeni, da bodo ves čas z eno. To je lahko zlasti za učence, ki imajo zdravstvene težave, kot je astma, tvegano. Ravnatelji so sicer ocenili, da prav velike razlike v primerjavi s prejšnjim tednom ni, a si vsi želijo, da bi se lahko čim prej vrnili v prejšnje stanje.