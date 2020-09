Med našimi sosedi gre najbolje Italijanom, najslabše pa Madžarom

Najslabšo epidemiološko sliko med našimi sosedami imajo trenutno na Madžarskem. Precej resne so razmere tudi v Avstriji in na Hrvaškem, v Italiji pa število primerov za zdaj ne narašča tako močno kot v drugih državah. Italijani se namreč zaradi izkušnje z začetka epidemije ukrepov precej strogo držijo. Boljšo epidemiološko sliko od Slovenije imajo trenutno le v Italiji.

V skoraj vseh evropskih državah se v zadnjih tednih spopadajo s porastom okužb z novim koronavirusom. V Franciji so konec preteklega tedna zabeležili največ novih primerov v enem dnevu od začetka epidemije (več kot 13 tisoč), o novih rekordnih številkah poročajo tudi od drugod. V nekaterih evropskih državah za posamezne regije in mesta znova uvajajo stroge karantene, saj izbruha ne morejo več nadzorovati.

Prihajajo težki časi za Evropo

Tudi napovedi, ki jih ima za Evropo Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), niso nič kaj obetavne. "Vse težje bo. Oktobra, novembra bomo priča večji smrtnosti," je opozoril visoki predstavnik organizacije. Število žrtev zaradi bolezni covid-19 je trenutno sicer stabilno, saj večino okuženih za zdaj pomenijo mlajši, ki so manj dovzetni za zaplete.

Najslabšo epidemiološko sliko v soseščini ima Madžarska

Stanje se je ob koncu poletja precej poslabšalo tudi v Sloveniji in v naših sosednjih državah. Najslabša je trenutno epidemiološka slika na Madžarskem, kjer so v soboto našteli rekordnih 1.070 novih primerov. Štirinajstdnevna kumulativna incidenca na 100 tisoč prebivalcev v državi znaša 107,2 in je najvišja med sosednjimi državami.

14-dnevna kumulativna incidenca na 100 tisoč prebivalcev Slovenija 59,9 Madžarska 107,2 Avstrija 105,7 Hrvaška 72,6 Italija 34 Vir: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (podatki do 21. septembra)



Kako resno je stanje v posamezni državi, lahko vidimo s pomočjo štirinajstdnevne kumulativne incidence na 100 tisoč prebivalcev. Slovenija je države, v katerih je bila ta višja od 10, uvrstila na rumeni seznam držav, kjer je potrebna določena previdnost. Države, v katerih je bila ta vrednost višja od 40, so bile uvrščene na rdeči seznam nevarnih držav, ob prihodu v Slovenijo pa je obvezna karantena. Vir: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (podatki do 21. septembra)Kako resno je stanje v posamezni državi, lahko vidimo s pomočjo štirinajstdnevne kumulativne incidence na 100 tisoč prebivalcev. Slovenija je države, v katerih je bila ta višja od 10, uvrstila na rumeni seznam držav, kjer je potrebna določena previdnost. Države, v katerih je bila ta vrednost višja od 40, so bile uvrščene na rdeči seznam nevarnih držav, ob prihodu v Slovenijo pa je obvezna karantena.

Madžari so se med poletjem preveč sprostili

Medtem ko so v bližnjih državah konec avgusta že opažali visok porast novih okužb, se je zdelo, da se bo Madžarska obsežnemu drugemu valu morda izognila. A bolj obsežno testiranje je pokazalo, da je tudi na Madžarskem število novih okužb precej višje. Strokovnjaki razlog za ta porast vidijo v brezbrižnem vedenju Madžarov med poletjem.

Foto: Reuters

Eksponentna rast v Avstriji, žarišče je Dunaj

Precej skrb zbujajoče so tudi razmere v Avstriji, kjer so v zadnjih dneh okužbo potrdili pri okoli 800 ljudeh na dan. Precej raste tudi število bolnikov na intenzivni negi. Zaradi eksponentne rasti, ki jo beležijo pri naših severnih sosedih, so sprejeli številne ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa.

Od danes je lahko na zasebnih praznovanjih in drugih dogodkih v zaprtih prostorih največ deset oseb, maske pa so obvezne tudi za goste v restavracijah in lokalih, ko ne bodo sedeli za mizo.

V Avstriji so po podatkih tamkajšnjega notranjega ministrstva v minulih 24 urah potrdili 563 okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah se zaradi covida-19 trenutno zdravi 364 bolnikov, od tega jih 67 potrebuje intenzivno nego. V Avstriji bo sicer letos cepljenje proti gripi brezplačno za otroke, mlajše od 10 let. (STA) Foto: Reuters

Največ novih primerov v zadnjih beležijo na Dunaju in v Spodnji Avstriji, številne evropske države, tudi Nemčija, so zato že izdale opozorilo pred potovanjem na Dunaj. V vseh bolnišnicah v državi se trenutno zaradi novega koronavirusa zdravi 364 bolnikov, od tega jih 67 potrebuje intenzivno nego

Rekordi so padli tudi na Hrvaškem

Konec avgusta so rekordno število okužb zabeležili tudi na Hrvaškem. Slovenija je državo zato takrat umestila na rdeči seznam, kar pomeni, da morajo potniki, razen nekaterih izjem, ob prihodu v Slovenijo v karanteno. Veliko težavo je takrat pomenil predvsem vnos okužb v Slovenijo, z ukrepom karantene pa se je to skoraj povsem ustavilo.

Zadnje dni je število okužb pri naših južnih sosedih nekoliko upadlo, precej dobra pa je epidemiološka slika v Istri, kjer običajno dopustujejo številni Slovenci.

Na Hrvaškem so v minulih 24 urah zabeležili še 70 primerov okužb z novim koronavirusom, še pet ljudi pa je umrlo zaradi covida-19, je danes potrdil nacionalni štab civilne zaščite. Gre za najmanjše število na novo okuženih v sosednji državi od prejšnjega ponedeljka. V minulih 24 urah so opravili tudi manj testiranj kot ponavadi. (STA) Foto: Reuters

Najboljšo epidemiološko sliko ima Italija

Najboljšo epidemiološko sliko med sosednjimi državami ima Italija, le 34 okuženih na sto tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh. Konec marca je v državi umrlo tudi po 900 bolnikov na dan, prizori polnih bolnišnic in žrtev iz Milana in Bergama pa so obkrožili državo in svet.

Italija je bila ena od huje prizadetih držav v Evropi in na svetu, od začetka epidemije je umrlo 35 tisoč ljudi, zaradi te izkušnje pa se Italijani precej strogo držijo nošenja mask, tudi na prostem. Število novih okužb sicer narašča tudi v Italiji, a je rast precej bolj umirjena kot drugje v Evropi.

Foto: Getty Images

Največ testirata Avstrija in Italija, najmanj Hrvaška in Madžarska

Podatke o novih okužbah pa moramo pogledati tudi v kontekstu števila testiranih. Precej je tudi primerov, ko so okuženi posamezniki asimptomatski, torej brez znakov okužbe. Agresivno testiranje in izolacija za okužene imata namreč ključno vlogo pri uspešni zajezitvi širjenja virusa.

Po številu testov na milijon prebivalcev je prva Italija. Tu so na milijon prebivalcev opravili 172 tisoč testov. Tako za njo je Avstrija, kjer prav tako testirajo veliko, na milijon prebivalcev so opravili 161 tisoč testov. V Sloveniji smo na milijon prebivalcev opravili manj testov, 97 tisoč. Precej slabši pa sta tudi Madžarska in Hrvaška. V obeh državah so od začetka epidemije do danes na milijon prebivalcev opravili okoli 64 tisoč testov.

V Sloveniji smo v zadnjem obdobju število opravljenih testov sicer precej povečali, dnevno jih opravimo krepko čez dva tisoč, v posameznih dneh tudi več kot tri tisoč. Precej več pa v zadnjem obdobju testirajo tudi na Madžarskem in Hrvaškem.