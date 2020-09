V nedeljo le 50 novih okužb, a tudi manj testov

Po podatkih sledilnika za covid-19 je trenutno v državi 1.280 aktivnih okužb z novim koronavirusom. V Sloveniji so od začetka epidemije skupaj potrdili 4.470 okužb, umrlo je 142 bolnikov z novim koronavirusom. Včeraj so na novo hospitalizirali pet ljudi, enega pa so odpustili v domačo nego.

Kje so včeraj potrdili največ novih okužb

Po pet novih okužb so po podatkih sledilnika za covid-19 včeraj potrdili v Ljubljani, Mariboru in Slovenskih Konjicah, tri okužbe so potrdili v Slovenski Bistrici. Po dve okužbi so potrdili v Celju, Žalcu, Vojniku, Pesnici in Šoštanju, po eno okužbo pa v naslednjih občinah: Rogaška Slatina, Log - Dragomer, Novo mesto, Šentjur, Dravograd, Medvode, Tabor, Lendava, Ravne na Koroškem, Zreče, Muta, Prebold, Selnica ob Dravi, Sveta Ana, Črna na Koroškem, Kidričevo, Videm, Kozje, Majšperk, Mežica, Ribnica na Pohorju in Vodice.

V četrtek rekordno število okužb

Največ okužb, to je 137, so od začetka epidemije potrdili v četrtek, 17. septembra. V prvem valu so največ okužb potrdili konec marca, in sicer 61. V soboto so okužbo potrdili pri 111 ljudeh, v petek pa pri 114. V zadnjih dveh tednih smo v Sloveniji začeli tudi bolj intenzivno testirati, na posamezne dneve smo opravili tudi več kot tri tisoč testov.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 20. 9. 2020 (00:00-24:00):



- Št. testiranj: 984

- Št. pozitivnih: 50

- Št. hospitaliziranih: 70

- Št. oseb na intenzivni negi: 14

- Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 1

V domu starejših v Rogaški Slatini dve novi okužbi

V Pegazovem domu starejših v Rogaški Slatini so konec tedna potrdili dve novi okužbi pri stanovalcih, tako da je okuženih 18 stanovalcev in pet zaposlenih, je za STA danes povedala direktorica doma Kristina Kampuš.

Kampuševa je tudi dejala, da so se v soboto iz bolnišnice vrnili trije okuženi stanovalci z novim koronavirusom, te so namestili v rdečo cono doma, ki je ločeno organizirana v kletni etaži doma. Tja so namestili tudi oba na novo okužena stanovalca. V bolnišnici na zdravljenju ostajajo trije stanovalci, njihovo zdravstveno stanje pa je stabilno. Po besedah Kampuševe so stanovalci v domu izolirani v svojih sobah, nekateri pa so začasno premeščeni iz sob, kjer je bila potrjena okužba, v drugo sobo oziroma drugo skupino.

V Domu Nine Pokorn na Grmovju pri Žalcu, kjer prebivajo osebe s težavami v duševnem zdravju, pa imajo eno novookuženo stanovalko. Direktor Doma Nine Pokorn na Grmovju pri Žalcu Tomaž Lenart je danes za STA povedal, da so v nedeljo vzeli kontrolne brise v zadnji sivi coni 20 stanovalkam in 10 zaposlenim. Pri eni stanovalki je bil test pozitiven, pri preostalih pa negativen. Dejal je, da je okužena stanovalka, ki je asimptomatska, bivala v sobi sama, zato ne pričakuje, da bi okužila še koga, piše STA.

"Po strokovnih smernicah bodo od torka prvi stanovalci, ki so bili najprej okuženi, že ozdravljeni. Tudi okužena zaposlena se v torek vračata na delovno mesto in bosta delala v rdeči coni. Od srede bomo imeli tako v domu samo dva okužena stanovalca," pravi Lenart. Prepričan je, da jim je s hitrim in strokovnim ukrepanjem okužbo z novim koronavirusom v domu uspelo zajeziti. Menil je še, da se vsi okuženi stanovalci počutijo zelo dobro in so brez simptomov. Kontrolne teste pa bodo izvajali tudi v prihodnjih dneh, še navaja STA.