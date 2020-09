V Sloveniji so v ponedeljek okužbo z novim koronavirusom ob 2.335 testih potrdili pri 88 ljudeh. V bolnišnici se zdravi 71 bolnikov, od tega 13 na intenzivni negi. Noben bolnik z boleznijo covid-19 ni umrl. Včeraj so v domačo oskrbo odpustili osem ljudi.

V Sloveniji so od začetka epidemije skupaj potrdili 4.558 okužb, umrlo je 142 bolnikov z novim koronavirusom.

V Rogaški Slatini še dve novi okužbi

V Pegazovem domu starejših v Rogaški Slatini so v ponedeljek okužbo potrdili še pri enem stanovalcu in eni zaposleni osebi. Tako je v domu okuženih 19 stanovalcev in šest zaposlenih, je danes za STA povedala direktorica doma Kristina Kampuš. Dejala je tudi, da šest stanovalcev ostaja na zdravljenju v bolnišnicah po Sloveniji, v rdeči coni doma, ki so jo uredili v kletnih prostorih, pa imajo trenutno nameščenih 13 okuženih. V domu imajo 130 stanovalcev, od tega se dva že nekaj časa zdravita v bolnišnici, zaposlenih pa je 75 ljudi.

Število bolnikov v bolnišnici bo še naraščalo

Vodja oddelka intenzivne terapije na Infekcijski kliniki UKC Ljubljana Matjaž Jereb je včeraj napovedal, da glede na epidemiološko situacijo v državi pričakovano raste tudi število bolnikov, ki jih zaradi covid-19 sprejemajo v bolnišnici. Kot je dejal, tudi v prihodnjih dneh in tednih pričakujejo, da bo glede na neugodno epidemiološko situacijo, ki smo ji priča, število še naraščalo.

Najmlajša bolnica na intenzivnem oddelku ima 47 let

Na intenzivnem oddelku je sicer trenutno najmlajša bolnica stara 47 let, najstarejši bolnik pa 81 let, je povedal Jereb. Skrb vzbujajoč je podatek, da je povprečna starost bolnikov, ki jih trenutno zdravijo na intenzivnem oddelku, 57 let. V povprečju so mlajši, kot so bili v prvem valu, trije od njih pa tudi nimajo sočasno nobene resne kronične bolezni. Ponovno je opozoril, da je covid-19 bolezen, pred katero ni varen nihče, zbolevajo lahko tudi mlajši in tudi ti so lahko potencialno ogroženi.