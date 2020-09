Olimpijski komite Slovenije (OKS), ki je organiziral prireditev, na kateri so bili gostje brez mask, navaja, da so sledili navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Premier Janez Janša je medtem poudaril, da je nošenje maske v zaprtih javnih prostorih obvezno. Šolska ministrica Simona Kustec, ki je bila med gosti, se je za svoje ravnanje že opravičila. V SAB, Levici in LMŠ menijo, da bi morala ministrica odstopiti.

Foto: zajem zaslona

Na Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS) so za STA zatrdili, da so dobrodelno javno prireditev, na kateri je bilo 140 ljudi, v ponedeljek zvečer organizirali skladno s priporočili in navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Pridobili so tako soglasje NIJZ v skladu z odlokom o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi kot tudi soglasje policije.

Kot organizatorji so za dogodek vodili seznam prisotnih, ob vhodu na dogodek so informacijske table obveščale o primerni medsebojni razdalji in higieni kašlja, vsebovale pa so tudi splošna pravila za preprečitev širjenja okužbe.

Prireditelji: Udeleženci so bili natančno seznanjeni s pravili vedenja

Udeleženci večera so bili po zagotovilih prirediteljev natančno seznanjeni s pravili vedenja. Do prihoda v dvorano so vsi nosili zaščitne maskah, ob vstopu v dvorano pa so jih sneli. Na prireditvi so bili tudi predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach, predsednik Evropske nogometne zveze (Uefe) Aleksander Čeferin, nekdanji ukrajinski atletski zvezdnik Sergej Bubka in mnogi drugi slovenski športniki in poslovneži.

Sedežni red je bil po njihovih navedbah vnaprej določen, sedeži pa so bili razvrščeni ob upoštevanju zadostne razdalje dveh metrov. Bližje skupaj so lahko sedeli le člani istega gospodinjstva. Iz tujine je pripotovalo 32 gostov, njihovi testi na covid-19, ki niso bili starejši od 48 ur, pa so bili negativni, so poudarili.

Janša: Za upoštevanje pravil so odgovorni organizatorji

Kot je predsednik vlade Janša zapisal na Twitterju, je razumljivo, da med večerjo ne moreš imeti maske. Vendar pa je vlada v sklepih s 17. septembra resno priporočila, naj se ob oz. po javnih dogodkih ne organizirajo zakuske. Za upoštevanje pravil so odgovorni organizatorji prireditev, je poudaril, kot piše STA.

Nošenje maske v zaprtih javnih prostorih je obvezno. Razumljivo je, da med večerjo ne moreš imeti nadete. A @vladaRS je v sklepih dne 17.09.20 resno priporočila, naj se ob/po javnih dogodkih NE organizirajo zakuske. Za upoštevanje pravil so odgovorni organizatorji prireditev. pic.twitter.com/HqRM2KvOe3 — Janez Janša (@JJansaSDS) September 22, 2020

Ministrica obžalovala

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je na svojem profilu na Facebooku izrazila obžalovanje, ker na dogodku ni nosila zaščitne maske. Vendar je organizator po njenih besedah zagotovil, da so upoštevali priporočila in navodila NIJZ, je dodala. Iz zaščitnih razlogov se bo preventivno testirala na covid-19, je še zapisala.

Spoštovani,

iskreno se opravičujem in mi je žal, ker na včerajšnjem dogodku nisem nosila zaščitne maske. Po zagotovilih organizatorja so prireditev organizirali skladno s priporočili in navodili NIJZ.

Z zaščitnih razlogov se bom preventivno testirala na COVID-19. — dr. Simona Kustec (@DrKustec) September 22, 2020

V opoziciji so zaradi neuporabe maske ostri do nje. V SAB, Levici in LMŠ menijo, da bi morala odstopiti, še piše STA.

Vlada mora po besedah predsednice SAB Alenke Bratušek jasno povedati, ali so ukrepi, ki jih sprejema, sploh potrebni. Če uvede obvezno nošenje mask tudi za otroke v šolah, potem pa je isti večer organizirana večerja, kjer to ni noben pogoj, je po njenih besedah vprašanje za vlado, "s kom se šali".

Če bi se ministrica za izobraževanje "pogledala v ogledalo in ugotovila, kaj je naredila", bi po mnenju Bratuškove morala odstopiti. "Ne moreš od ljudi zahtevati nečesa, česar sam ne spoštuješ," je poudarila v izjavi za medije v DZ.

Očitno ukrepi za "prvorazredne" vladne funkcionarje ne veljajo ali pa tam kjer so oni virusa NI! V tujini je, zaradi bistveno manjšega zdrsa odstopil komisar Hogan. To kar je včeraj demonstrirala ministrica za šolstvo, je zrelo za njen nepreklicen odstop! pic.twitter.com/QWy2qOrrZR — Alenka Bratušek (@ABratusek) September 22, 2020

Pozivu k odstopu se je že pridružil tudi koordinator Levice Luka Mesec. Kot je dejal v izjavi v DZ, je "nezaslišano, da po eni strani vlada predpisuje maske sedemletnim otrokom v šolah, predpisuje jih celo na ulicah, če je tam več ljudi". Ko se v polni Unionski dvorani zbere neka elita, pa očitno ta pravila ne veljajo več, je opozoril, piše STA.

Takšni signali so popolnoma napačni in samo spodjedajo zaupanje javnosti - ne samo do te vlade, ampak do politike in političnega odločanja nasploh, meni. "Če se bodo tako vedli, težko pričakujemo, da bo kdo verjel v dobronamernost in iskrenost njihovih ukrepanj," je pripomnil Mesec.

Da bi ministrica morala odstopiti ali vsaj ponuditi odstop in s tem načelnim dejanjem pokazati, da verjame v ukrepe, so v tvitu navedli tudi v LMŠ.

Prvak stranke Marjan Šarec je v izjavi za medije v DZ dodal, da ne ve, "kaj ti ljudje razmišljajo, mislijo, so v nekem drugem svetu". Spomnil je, da maske nosijo učiteljice in učitelji ter učenci v šolah, prav tako "jo nosimo vsi odgovorni državljanke in državljani", piše STA.

Ministrici pa po Šarčevih besedah očitno ni treba spoštovati odlokov, ki jih sprejema ta ista vlada. Po njegovem mnenju je takšno ravnanje nezaslišano in "norčevanje iz ljudi", zaradi česar bi morala Kustečeva po besedah prvaka LMŠ odstopiti.

Šolniki nosijo maske, otroci nosijo maske, tudi vsi drugi odgovorni državljanke in državljani. Ministrica pa mirno sedi na prireditvi, kjer nihče ne upošteva ukrepov, vključno z njo. Pa sedi na sejah vlade, ki je te ukrepe sprejela. Rekel bi, da me čudi, a me ne. Ta vlada pač. — Marjan Šarec (@sarecmarjan) September 22, 2020

Predsedujoča SD Tanja Fajon pa je na Twitterju zapisala, da "papir prenese vse". "Očitno tudi besede ministrice za izobraževanje in ostalih funkcionarjev, ki se ne držijo pravil, ki jih sami postavljajo. Potrebujemo jasna navodila in smiselne ukrepe, ki jim bomo lahko zaupali. Dvoličnost nima mesta v politiki," je zapisala.

Papir prenese vse. Očitno tudi besede ministrice za šolstvo in ostalih funkcionarjev, ki se ne držijo pravil, ki jih sami postavljajo. Potrebujemo jasna navodila in smiselne ukrepe, ki jim bomo lahko zaupali. Dvoličnost nima mesta v politiki. #Covid_19 pic.twitter.com/046QfxJsaT — Tanja Fajon (@tfajon) September 22, 2020

Če vlada sprejme neka pravila, je najmanj, kar pričakujemo, to, da jih ministri spoštujejo, tudi če gre za prireditev zunaj vlade, je pripomnil vodja poslanske skupine SD Matjaž Han. "Mislim, da je bila to napaka tako ministrice kot ljudi na olimpijskem komiteju," je dejal.

Na vprašanje, ali bi Kustečeva morala nositi politične posledice, je Han odvrnil, da ministri še zaradi marsikakšnih drugih stvari niso odstopili. "Včasih so poslanci odstopili zaradi sendviča, zdaj pa zaradi nespoštovanja zakonodaje poslanci in ministri ne odstopijo. Mislim, da je tu zadeva zaključena," je povedal Han in presodil, da ministrica ne bo odstopila, piše STA.

SD podpira poziv ravnateljev za šole brez mask

SD sicer podpira poziv ravnateljev za šole brez mask. Pozivajo, naj ukrepe za vrtce in šole oblikuje stroka, ob epidemiologih tudi pedagogi, socialni delavci, psihologi, praktiki. "Zahtevamo jasen in predvidljiv načrt z vključevanjem vseh, ne dekretov z danes na jutri," so navedli na družbenih omrežjih.

Bolj prizanesljiv do ravnanja ministrice je bil prvak SNS Zmago Jelinčič. Kot je dejal, bi morali biti sankcionirani predvsem tisti, ki "krožijo okoli parlamenta in ne nosijo mask". "Ko bodo tiste sankcionirali, naj se spravijo še na koga drugega," je povedal.

Prav tako po njegovih besedah ne gre pretiravati in loviti "vsakega, ki je stopil z levo nogo naprej namesto z desno". "Bodimo realni. Zdrava kmečka pamet je tu najpomembnejša," je dodal, še piše STA.