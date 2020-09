Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah potrdili 144 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, še dva bolnika sta umrla zaradi covid-19, je danes sporočil nacionalni štab civilne zaščite. Število okužb je več kot dvakrat večje kot v ponedeljek, ko so poročali o 70.

Največ novih okužb so v preteklih 24 urah znova potrdili v Splitsko-dalmatinski županiji, in sicer 34. Glede na današnja poročila županijskih štabov civilne zaščite so po 16 novih okužb potrdili v dveh slavonskih županijah. Iz Primorsko-goranske županije so poročali o desetih novih primerih, v Istrski županiji pa niti danes ni bilo novih okužb, piše STA.

Do danes je umrlo 255 ljudi

Na Hrvaškem je trenutno 1.894 aktivnih primerov. Na bolnišničnem zdravljenju je 278 ljudi, med njimi jih je 24 priključenih na ventilatorje, je še objavil nacionalni štab civilne zaščite. Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, so do danes potrdili 15.136 okužb. Okrevalo je 12.987 ljudi, umrlo pa jih je 255. Do zdaj so testirali skoraj 267.300 ljudi, od tega 5.165 v preteklih 24 urah, je še sporočil nacionalni štab.

Na Hrvaškem so z današnjim dnem skrajšali čas izolacije za okužene z novim koronavirusom z najmanj 14 na najmanj deset dni od dneva testiranja, na katerem so jim potrdili okužbo. Kot so pojasnili v hrvaškem zavodu za javno zdravstvo (Hzjz), se po sedmem dnevu zmanjšajo možnosti, da bi okuženi okužil druge ljudi, po desetem dnevu pa okužbe ne širijo več.

Svetovala izpiranje nosu z morsko soljo

Vodja zagrebške infekcijske klinike Alemka Markotić je za hrvaške medije dejala, da izpiranje nosu s preparati, ki vsebujejo morsko sol, lahko pomaga pri odstranjevanju delcev virusa iz nosu. Kot je dejala za časnik 24 sata, je ljudem v samoizolaciji svetovala, naj nekajkrat dnevno izplaknejo nos in po od dveh do treh dneh znova opravijo test. Večina je bila potem na testu negativna in samoizolacija ni bila več potrebna, je dejala. Poudarila pa je, da je treba izdelati ustrezno študijo, da bi se metoda pokazala kot znanstveno in strokovno relevantna.

Na zagrebški kliniki so sicer že začeli pilotni projekt o higieni nosu kot metodi za zmanjševanje obstoja virusa v nosu obolelih s covid-19, danes poroča Večernji list. Kot dodaja, metoda, ki jo predlaga Markotićeva, ni nova v medicinskem boju proti virusu, še navaja STA.