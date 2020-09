V Mariboru opozarjajo: zaradi porasta okužb urgenca že poka po šivih

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so obstoječe zmogljivosti za sprejem bolnikov z novim koronavirusom zapolnjene, vedno večji pritiski pa so tudi na tamkajšnji urgentni center. "Urgenca je bila že prej kronično kadrovsko podhranjena, zdaj poka po šivih," je danes povedal zdravnik specialist urgentnega centra Gregor Prosen.

Predstavniki kliničnega centra in Mestne občine Maribor so danes opozorili javnost, da bolezni covid-19 ne smemo podcenjevati, zato naj ljudje spoštujejo ukrepe za preprečevanje širjenja tega virusa. Položaj je namreč že težko obvladljiv.

"Ne želim strašiti, vendar so pred nami meseci oziroma tedni, ko moramo resnično pametno in odgovorno ravnati in se držati ukrepov, če želimo omejiti val, ki prihaja, in omogočiti zdravstvu, šolstvu in vsem drugim, da bodo delovali normalno," je dejala predstojnica oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja Nina Gorišek Miksić.

Opažajo velik porast hospitaliziranih bolnikov

Od sredine septembra v bolnišnici beležijo velik porast hospitaliziranih bolnikov zaradi težjega poteka bolezni covid-19. "Zmogljivosti, ki jih imamo na razpolago v UKC Maribor, so se že zapolnile in tako bolnike usmerjamo v druge covid bolnišnice," je pojasnila. Na covid oddelku so od julija zdravili 75 bolnikov z novim koronavirusom, starih od 25 do 95 let, povprečna starost je bila 68 let. Pet bolnikov je zaradi zapletov ob bolezni covid-19 umrlo, poroča STA.

Dodatno je vzpostavljen še oddelek za intenzivno nego bolnikov z novim koronavirusom. Vodja covid intenzivne terapije Alenka Strdin Košir je povedala, da so v novem valu zdravili 12 ljudi, dva pa so morali zaradi pomanjkanja prostora preseliti v bolnišnico Golnik. Šest bolnikov so uspešno pozdravili, eden je umrl, dva sta še v kritičnem stanju.

Rezerv ni tudi zaradi tega, ker vsi ostali bolnišnični oddelki za zdaj delajo v polni meri. Nekaj zaposlenih manjka še zaradi odrejenih karanten. Foto: STA

Med zadnjimi primeri so oseba, ki se je okužila na praznovanju rojstnega dne, in dve osebi, ki sta se okužili od sodelavca ali otroka. Na covid intenzivni terapiji imajo na voljo štiri postelje, z veliko muko po njenih besedah pripravljajo še štiri. "Težava so tako prostori kot kader. V intenzivni terapiji žal ne more delati vsak zdravnik in vsaka medicinska sestra. Potrebna so specialna znanja in takšnega specialno usposobljenega kadra v UKC Maribor že za obstoječi intenzivni enoti skoraj nimamo dovolj," je pojasnila Strdin Koširjeva.

Rezerv ni niti zaradi tega, ker vsi drugi bolnišnični oddelki za zdaj delajo v polni meri. Nekaj zaposlenih manjka še zaradi odrejenih karanten. Direktor UKC Maribor Vojko Flis je poudaril, da so te posledica okužb zunaj kliničnega centra, medtem ko se znotraj ustanove okužbe ne širijo. "Tega, kar se dogaja zunaj ustanove, ne moremo nadzorovati," je dejal Flis.

Na območju Maribora trenutno aktivnih 124 okužb

Virus terja poseben način obravnave bolnikov ob vstopanju v ustanovo, kar je še posebej izrazito v urgentnem centru. "Obravnava pacientov, kjer je samo sum na okužbo, traja trikrat dlje od obravnave drugih," je poudaril zdravnik specialist Gregor Prosen ter pozval ljudi k strpnosti in upoštevanju navodil. Prav tako poziva vse, da na vstopni točki podajo resnične podatke, saj bodo le tako lahko ohranjali varno obravnavo tako preostalih bolnikov kot zaposlenih v UKC Maribor.

V mariborski občini je po podatkih NIJZ trenutno aktivnih 124 okužb z novim koronavirusom. Po besedah mariborskega župana Saše Arsenoviča so samo v septembru zabeležili 220 novih okužb, kar je mnogo bolj skrb zbujajoče od razmer spomladi, ko se je Maribor ponašal z nizkim številom okužb. Tudi Arsenovič poziva prebivalce, naj se držijo zaščitnih ukrepov. Dodatnih ukrepov na ravni občine za zdaj ne načrtujejo, uvajajo pa splošne ukrepe, kot je na primer merjenje telesne temperature vsem obiskovalcem občinskih in upravnih prostorov, poroča STA.





Število okuženih v enoti Doma Danice Vogrinec Maribor na Taboru medtem še vedno narašča. V zadnjih štirih dneh so okužbo potrdili še pri 12 stanovalcih, ki so bili v stiku s predhodno okuženimi stanovalci. Okuženih je tudi 19 zaposlenih. "Vsi se dobro počutijo in po dnevnih kontaktih ugotavljamo, da jih večina nima več prav nobenega simptoma, kar pomeni, da po odvzemu kontrolnih brisov pričakujemo njihovo vrnitev v delovni proces v roku desetih dni," je sporočil direktor doma Marko Slavič.