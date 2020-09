Na ljubljanski šoli se širi okužba s koronavirusom

Potem ko so med koncem tedna na Osnovni šoli Franceta Bevka v Ljubljani izvedeli za prve okužbe z novim koronavirusom, so danes okužbo potrdili še pri treh učencih in eni učiteljici. Dva učenca in ena učiteljica še čakajo na rezultate testiranja. Vsi omenjeni so že v karanteni.

Konec preteklega tedna je bila okužba z novim koronavirusom potrjena pri učiteljici in dveh učencih. Vodstvo šole je o tem obvestilo starše otrok, ob posvetovanju s pristojnimi institucijami pa so tudi takoj sprejeli prve nujne ukrepe za zajezitev širjenja okužbe. Odrejenih je bilo namreč 170 karanten, od tega osmim učiteljem.

Od ponedeljka tako pouk izvajajo na daljavo za otroke predmetne stopnje in četrtega razreda. Učenci se bodo predvidoma v ponedeljek vrnili nazaj v šolske klopi.

Trije še čakajo na rezultate testiranja

"Odločitev za pouk na daljavo je bila težka, a izkazala se je za pravilno, saj sem do tega trenutka izvedela še za tri nove okužbe pri učencih in eno pri učiteljici, dva učenca in ena učiteljica pa čakajo na rezultate testiranja. Vsi omenjeni so že v karanteni, tako da dodatnih ukrepov NIJZ ni predlagal," je v današnjem elektronskem sporočilu staršem zapisala ravnateljica Barbara Kampjut.

Kampjutova nam je v telefonskem pogovoru pojasnila, da so jo z NIJZ že obvestili, da se zaradi dodatnih primerov okužbe karantena ne bo podaljševala. "To je samo dodaten kazalnik, kako pravilna je bila včerajšnja odločitev, da uvedemo pouk na daljavo za vse učence od 6. do 9. razreda. Tudi za tiste učence, ki jim ni bila odrejena karantena," je pojasnila.

Ravnateljica je v pismu staršem še dodala, da si vsi želimo, da se pouk čim prej nadaljuje v šoli. "Zato vas prosim, da res upoštevate priporočila NIJZ in vse preventivne ukrepe v zvezi s širjenjem virusa tako doma kot zunaj doma. Predlagam vam, da so tudi učenci, ki niso v karanteni, v tem tednu čim več doma," je še zapisala.