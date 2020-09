Alarm: na ljubljanski osnovni šoli več razredov v karanteni, pouk bo potekal na daljavo

Kot smo izvedeli, so v Osnovni šoli Franceta Bevka in v eni od enot vrtca Pedenjped potrdili prve okužbe z novim koronavirusom. Kar nekaj razredov in učiteljev omenjene osnovne šole je zato v karanteni, prav tako otroci in strokovni delavki ene od skupin vrtca. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je ob epidemioloških poizvedovanjih ugotovil, da je veliko število rizičnih kontaktov (161 učencev in osem učiteljev), za katere je predlagal karanteno in prilagoditev pedagoškega procesa. Sicer pa z današnjim dnem začnejo v šolah veljati strožje zapovedi nošenja mask. Ves čas pouka jih morajo imeti učenci od 7. razreda in dijaki, če ne bodo 1,5 metra narazen.

Kot so poročali včeraj, je bila okužba na Osnovni šoli Franceta Bevka med koncem tedna potrjena pri učiteljici in dveh učencih, v enoti Pedenjcarstvo vrtca Pedenjped pa pri enem otroku. Obe ravnateljici sta o tem med koncem tedna obvestili starše otrok, ob posvetovanju s pristojnimi institucijami pa tudi takoj sprejeli prve nujne ukrepe za zajezitev širjenja okužbe.

V karanteni šest razredov

Kot nam je pojasnila ravnateljica osnovne šole Barbara Kampjut, jim je NIJZ odredil karanteno za celotne oddelke dveh četrtih razredov ter po en oddelek šestega, sedmega, osmega in devetega razreda ter za posamezne učence iz ostalih oddelkov od drugega do devetega razreda.

"Upoštevajoč organizacijske in kadrovske težave pri izvedbi pouka za polovico učencev predmetne stopnje na daljavo, polovico pa v šoli, ob tem, da je veliko učiteljev predmetne stopnje v karanteni, sem predlagala, da se za vse učence od šestega do devetega razreda v tem tednu vzpostavi izobraževanje na daljavo. Preostali oddelki od prvega do tretjega razreda ter oba oddelka petega razreda imajo pouk normalno v šoli. Posamični učenci teh razredov, ki so v karanteni, pa na daljavo," nam je povedala Kampjutova.

169 rizičnih kontaktov

Ministrica za šolstvo Simona Kustec je predlog podprla, zato so v šoli sprejeli odločitev, da bodo v tem tednu za vse učence četrtega razreda in vse učence od šestega do devetega razreda izvajali izobraževanje na daljavo, ne glede na to, da je bila nekaterim učencem in učiteljem odrejena karantena. Preostali oddelki od prvega do tretjega razreda ter oba peta razreda bodo obiskovali pouk v šoli, kjer bo še naprej organizirano tudi podaljšano bivanje.

Foto: Getty Images "V šoli smo izvajali vse ukrepe za preprečevanje širjenja virusa, a so se okužbe kljub temu pojavile. To, da učenci ostanejo doma, je edini način, da ustavimo virus in da se vsi, upajmo, po enem tednu vrnemo v šolo. Staršem sem tudi predlagala, da njihovi otroci, ki bodo imeli pouk na daljavo, čeprav niso v karanteni, v prihodnjem tednu ne obiskujejo popoldanskih zunajšolskih dejavnosti," nam je še pojasnila ravnateljica Kampjutova. NIJZ je ob epidemioloških poizvedovanjih ugotovil veliko število rizičnih kontaktov – 161 učencev in osem učiteljev – ter opozoril, da se zaradi novih primerov že podaljšuje čas predhodno odrejenih karanten.

V šoli danes z masko

Sicer pa so z današnjim dnem začele veljati strožje zapovedi nošenja mask v šoli. Ves čas pouka jih morajo imeti učenci od sedmega razreda in dijaki, če ne bodo 1,5 metra narazen, obvezne so za učitelje zadnjega triletja osnovnih šol in srednjih šol, za učitelje do šestega razreda pa le, če bodo preblizu.

Foto: Getty Images Med izjeme pri nošenju mask v zaprtih prostorih je namreč poleg otrok v vzgojno-izobraževalnih programih do vključno šestega razreda kljub sprva drugačnim napovedim uvrstila tudi vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev pri opravljanju neposrednega dela z otroki. Za učitelje do vključno šestega razreda osnovne šole pa maske ne bodo obvezne pri izobraževalni dejavnosti, če bodo lahko zagotavljali vsaj dva metra medosebne razdalje.

Učencem od sedmega razreda osnovne šole dalje in dijakom srednjih šol mask ne bo treba nositi, če bo v razredih mogoče zagotoviti vsaj 1,5 metra razdalje. Šolniki so sicer opozorili, da zagotavljanje takšne razdalje ob polnih razredih glede na velikost učilnic med učenci in dijaki marsikje ni mogoče. Izjeme veljajo tudi za organizirano športno vadbo in komunikacijo z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami, piše STA.