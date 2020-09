V šolah in vrtcih z novim koronavirusom okuženih 62 zaposlenih in 79 otrok

Po podatkih za četrtek je bilo z novim koronavirusom okuženih devet zaposlenih v vrtcih, 46 zaposlenih v osnovnih in sedem v srednjih šolah. Okuženi so bili tudi en vrtčevski otrok, 55 osnovnošolcev in 23 srednješolcev, kažejo podatki, ki jih je danes objavilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Ob tem pa je bilo v karanteni še 31 zaposlenih v vrtcih, v osnovni šoli je bilo med zaposlenimi takšnih 133, v srednjih šolah pa 16. Med vrtčevskimi otroki je bilo v karanteni 31 otrok, v osnovni šoli 208 učenk in učencev ter 82 dijakinj in dijakov srednjih šol.

Trenutno ni razloga, da pouka ne bi izvajali v šolah

Na ministrstvu ob tem ugotavljajo, da tudi po tretjem tednu letošnjega šolskega leta podatki kažejo, da se bo pouk odvijal po zelenem modelu B, kar pomeni, da učenke in učenci ter dijakinje in dijaki obiskujejo pouk v šoli. "Trenutno ni razloga, da bi bilo drugače," so poudarili na ministrstvu. Dodali so, da je treba v vrtcih in šolah zagotoviti ukrepe, ki bodo omogočali, da vzgojno-izobraževalni proces teče dalje in da se prepreči možnost širjenja virusa.

Interni kanal poročanja o okužbah v vzgojno-izobraževalnih zavodih je sicer začel delovati 14. septembra. Vanjo ravnateljice in ravnatelji šol in vrtcev dnevno vpisujejo podatke, ki so pomembni za spremljanje in transparentno analizo stanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih, so še pojasnili na ministrstvu, piše STA.

V ponedeljek ponovno pouk v podružnični šoli v Kotljah

Sicer pa se v nedeljo za 76 učencev in osem zaposlenih s podružnične osnovne šole v Kotljah izteče odrejena karantena, tako da se na tej šoli pouk ponovno začenja v ponedeljek. "V šolo se v ponedeljek lahko vrnejo vsi zdravi zaposleni in otroci. Kdor je bolan, mora ostati doma," so za STA danes pojasnili na matični Osnovni šoli Koroški jeklarji.

Za vse šolarje in zaposlene na podružnični šoli v Kotljah, kjer imajo prve štiri razrede, je Nacionalni inštitut za javno zdravje karanteno odredil, potem ko je bila okužba z novim koronavirusom potrjena pri eni zaposleni osebi. Po podatkih šole do danes ni novo okuženih zaposlenih in učencev, v soboto in nedeljo pa ne pričakujejo novih ukrepov, so še navedli v vodstvu šole. V času karantene je pouk za učence te šole potekal na daljavo, še navaja STA.