Kacin: Po Čopovi ulici v Ljubljani bom šel z masko

V Sloveniji so v četrtek ob 3.557 testiranjih, kar je največ doslej, potrdili rekordnih 137 okužb z novim koronavirusom. Za boleznijo covid-19 so umrli štirje bolniki, skupaj do zdaj 140. V državi je bilo včeraj 1.116 aktivnih primerov okužbe. V bolnišnici pa se zaradi okužbe trenutno zdravi 67 bolnikov, od tega enajst na enotah intenzivne terapije.

Kacin je dejal, da je stanje v državi na robu zmogljivosti, a da epidemiološke preiskave potekajo vestno in ažurno.

Na dopisni seji bo vlada danes sprejela dva odloka, ki jih je Kacin napovedal že včeraj. Prvi stopi v veljavo jutri, nanaša pa se na nošenje mask, ki bo od sobote obvezno tudi na odprtih javnih prostorih, kjer se zbira veliko ljudi, kot so na primer tržnice in mestna jedra.

Maske ves čas pouka tudi za učence od 7. razreda dalje

Nošenje mask bo po novem ves čas pouka obvezno tudi za učence od 7. razreda dalje, dijake in študente. Prav tako bodo morali maske nositi tudi vzgojitelji v vrtcih in učitelji v razredih vseh stopenj.

Kot je povedal Kacin, so maske v zaprtih javnih prostorih obvezne ne glede na to, ali lahko vzdržujemo medosebno razdaljo dveh metrov. Na prostem pa je uporaba mask oziroma drugih oblik zaščite ustno-nosnega predela obraza obvezna, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj dveh metrov.

"To ne velja za osebe, vključene v vzgojno-izobraževalne programe v zavodih do vključno 6. razreda OŠ in osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo, za katere se glede uporabe zaščitnih mask uporabljajo priporočila," je dejal.

Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami se uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado, je dejal.

Na Čopovi z masko

Na dodatna vprašanja novinarjev, kje točno bodo maske obvezne tudi na prostem, ali bo tako tudi to na primer v živalskem vrtu, na Čopovi ulici v Ljubljani, kjer je ponavadi gneča, je Kacin dejal, da bo po Čopovi ulici v Ljubljani šel z masko, v živalskem vrtu pa pred kletkami z živalmi, kjer se zbira več ljudi.

Bari odprti le do 22. ure

Drugi odlok, ki ga bo danes sprejela vlada, pa se nanaša na obratovanje lokalov. Odlok določa, da bodo lahko z 21. 9. gostinski lokali (restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari) odprti le med 6. in 22. uro. Diskoteke, nočni klubi ostajajo zaprti, je dejal.

