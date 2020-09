Tega si res nismo želeli: v Sloveniji spet padel rekord v številu novih okužb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po neuradnih, a zanesljivih podatkih imamo v Sloveniji nov rekord po številu okuženih v enem dnevu. Včeraj do polnoči so jih odkrili 134. Ker vseh testov še niso preučili, bo število okuženih za četrtek verjetno še več, poroča Delo.

V Sloveniji so v sredo ob 3.070 testiranjih potrdili 104 nove okužbe z novim koronavirusom, za boleznijo covid-19 je umrl en bolnik. V državi je bilo v sredo prvič več kot tisoč aktivnih primerov okužbe (1.026), skupno število potrjenih okužb pa je preseglo 4.000. V bolnišnici se zaradi okužbe trenutno zdravi 62 bolnikov, od tega 11 na enotah intenzivne terapije. V domačo oskrbo so odpustili enega bolnika s koronavirusno boleznijo. Skupaj so doslej v državi potrdili 4.058 okužb z novim koronavirusom, doslej je umrlo 136 bolnikov s covidom-19.