Brata izkusila, kako je biti talec na samotnem otoku #intervju

V torek ob 21. uri bomo v oddaji Preživetje v divjini spremljali brata Gregorja in Matica s Koroške, ki sta bila oba nekaj časa zaposlena v Slovenski vojski, zdaj pa skupaj delata v mizarskem podjetju. Inštruktor tehnik preživetja v naravi Brane T. Červek je za njiju pripravil ekstremno preizkušnjo, s katero uri tudi specialne vojaške enote z vsega sveta – reševanje iz ugrabitve. Brez pripomočkov se bosta morala znajti na otoku, poiskati kontrolne točke in zgraditi splav, da se rešita.

"Ko sem gledal prejšnjo sezono oddaje Preživetje v divjini, sem opazil, da večina tekmovalcev v kritičnih položajih ni imela dovolj motorike, kmečke pameti ali pa tiste osnovne želje po preživetju. Veliko se jih je takoj vdalo in se smililo samim sebi. S tem je v meni rasla želja po spoznanju, ali te takšna preizkušnja res lahko pripelje do tega, da preprosto pozabiš na te stvari, ki se s kavča zdijo povsem logične," je na vprašanje, zakaj sta se z bratom prijavila na preizkušnjo, povedal Gregor Špringer.

Brata Matic in Gregor Špringer

Brata sta se od nekdaj vsem hobijem in prostočasnim dejavnostim posvečala skupaj. Športno plezanje, tek, fitnes. Skupaj pa sta delala tudi v vojski. In prav zato je inštruktor Brane T. Červek za njiju tokrat pripravil izjemno zahtevno vojaško urjenje.

"Vojska nama je dala obilo možnosti, v katerih si lahko preizkusil svojo voljo in moč. Tam smo preživeli trenutke, ki so bili z vidika fizične moči zelo zahtevni, bili so tudi stresni položaji in še kaj. Ampak je vse šlo, dokler si imel pri sebi tisto najosnovnejše – vodo. V vojski obstaja rek: pij vodo, ostani motiviran. Mislim, da je za tem kar dober razlog," je svoje vojaške izkušnje opisal Grega.

Matic pa je dodal: "Na vojaških urjenjih je bilo zelo naporno z vidika kondicije in vzdržljivosti. Večkilometrski pohodi po vseh mogočih terenih z opremo in težkimi nahrbtniki in podobno. Res pa je, smo vedno imeli s sabo vodo."

Gregor Špringer

Brata pa se bosta v oddaji prvič srečala tudi s tehnikami preživetja, ki jih uči Brane T. Červek. "S tehnikami preživetja se v praksi še nisem srečal. V vojski si na terenu moral postaviti bivak in to je bilo to. Ampak sva z dežele in kmečka logika nama ni tuja," je povedal Gregor.

Matic Špringer

Za brata iz Podvelke pa to ne bo čisto prva ekstremna preizkušnja. "Z bratom sva se lotila K24. Gre za hribovski izziv, kjer moraš v 24 urah prehoditi pet gora na Koroškem. Tam sva na poti doživela vse, tudi že halucinacije od utrujenosti. Žal sva morala po 17 urah hoje odnehati pod zadnjim vrhom, ker nisva mogla več hoditi. Bila sva preprosto premlada in sva se tega lotila preveč 'na horuk'," je pojasnil Matic.

Kako uspešna bosta brata pri premagovanju izzivov v oddaji Preživetje v divjini, pa izveste v torek ob 21. uri na Planetu.

