V neznosni vročini z golimi rokami kopala jamo, da bi prišla do vode #video

V torkovi oddaji Preživetje v divjini bomo na preizkušnji preživetja spremljali Saro Šolar. Ena najtežjih nalog dekleta, ki obožuje adrenalin in se spozna na zelišča, bo priti do pitne vode.

Na divjem otoku, kjer tekmovalci v drugi sezoni preizkušajo svojo vzdržljivost, voljo in iznajdljivost, pitne vode na površju ni, zato bodo morali "brodolomci" uporabiti eno od tehnik, ki jim jo bo pred tem predstavil inštruktor Brane T. Červek. Da bo brez vode preizkušnjo, ki jo zaznamujejo neznosna vročina s temperaturami do 37 stopinj Celzija in žgoče sonce, težko uspešno prestati, se je zavedala tudi tekmovalka Sara, ki jo bomo spremljali v torkovi oddaji Preživeje v divjini.

Kopanja luknje za pridobivanje vode je ob takšnih pogojih izjemno fizično naporno, vseeno se jo je Sara lotila zelo zagnano. Garaško delo bo poplačano, če ji bo na koncu uspelo priti do najdragocenješe tekočine, v nasprotnem primeru pa tvega še hitrejšo dehidracijo in predčasen konec preizkušnje. Ji bo uspelo?

Kako uspešna bo Sara na preizkušnji v oddaji Preživetje v divjini, preverite v torek ob 21. uri na Planetu.

