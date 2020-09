Na Hrvaškem 250 na novo okuženih oseb

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah testirali skoraj šest tisoč oseb s sumom na novi koronavirus, zabeležili so 250 novih okužb. Gre za nekoliko nižjo številko kot v sredo, ko je bilo 280 novih okužb. V bolnišnici se zdravi 300 pacientov, od tega jih je 24 priključenih na ventilator. Za boleznijo covid-19 sta umrli dve osebi, je objavil nacionalni štab civilne zaščite in napovedal spremembo nekaterih epidemioloških ukrepov.

V sosednji državi je trenutno aktivno okuženih 2.108 ljudi. Največ na novo okuženih so znova potrdili v splitsko-dalmatinski županiji, v kateri so zabeležili še 76 novih. Iz istrske županije so poročali o še treh okuženih.

Od 25. februarja, ko so zabeležili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, so na Hrvaškem zabeležili 14.729 okužb. Okrevalo je 11.933 ljudi, smrtnih žrtev covida-19 pa je bilo 238, je še sporočil nacionalni štab civilne zaščite. Kot so dodali, so doslej testirali 242.886 ljudi, od tega 5948 v preteklih 24 urah.

Vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (Hzjz) Krunoslav Capak je v sredo zvečer za komercialno televizijo Nova TV izjavil, da je Hrvaška med članicami Evropske unije na desetem mestu, ko gre za smrtnost zaradi covida-19. Napovedal je, da bodo do konca tedna skrajšali obdobje izolacije okuženih z novim koronavirusom na deset dni, namesto dosedanjih 14 dni. Poudaril je, da bo samoizolacija stikov okuženih ostala 14 dni.

Medtem je tudi hrvaška škofovska konferenca podprla delovanja nacionalnega štaba civilne zaščite ter pozvala k spoštovanju vseh ukrepov za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom. V svojem sporočilu so med drugim izpostavili, da "širitev teorij zarote, panike, zanikanja osebne odgovornost in zanemarjanje pravic in zdravja drugih, kot tudi ignoriranje znanstvenih dosežkov ni sprejemljivo, ker prispeva k nepotrebni zmedi in neredu", poroča STA.