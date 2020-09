Slabe novice: na Hrvaškem velik skok novih okužb

Na Hrvaškem so od 25. februarja, ko so zabeležili prvi uradno potrjeni primer okužbe z novim koronavirusom, do danes skupaj zabeležili 14.029 okužb. Po okužbi je uspešno okrevalo 11.690 ljudi, umrlo pa jih je 236. V samoizolaciji je na Hrvaškem trenutno 8.505 ljudi. Do danes so na novi virus testirali 236.938 ljudi, od tega 6.353 v zadnjih 24 urah, poroča HRT. Podatki o številu novih okužb v posameznih županijah še niso popolni.

Na Hrvaškem so v ponedeljek potrdili 151 primerov okužbe z novim koronavirusom, bolezen covid-19 pa je bila usodna še za tri ljudi, je sporočil hrvaški štab civilne zaščite. V nedeljo so ob zmanjšanem številu testiranj potrdili 67 novih okužb, kar je bilo najmanjše število dnevno potrjenih novih okužb v več kot mesecu dni.