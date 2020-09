Na Hrvaškem še enkrat več okuženih kot včeraj

Na Hrvaškem so v preteklih 24 urah potrdili še 151 primerov okužbe z novim koronavirusom, covid-19 pa je bil usoden še za tri ljudi, je danes potrdil hrvaški štab civilne zaščite. Današnje število je še enkrat večje, kot je bilo v ponedeljek, ko so potrdili 67 novih primerov, kar je bilo najmanjše dnevno število v več kot mesecu dni.

Glede na današnja poročanja nekaterih štabov civilne zaščite iz posameznih županij so v preteklih 24 urah največ novih okužb znova potrdili v Splitsko-dalmatinski županiji, v kateri so potrdili 53 novih primerov. Sledi Požeško-slavonska županija s 13 novookuženimi. Iz Primorsko-goranske županije so poročali o štirih novih primerih od ponedeljka, v Istrski županiji pa o dveh, poroča STA.

Trenutno je v sosednji državi 2.107 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom. Na bolnišničnem zdravljenju je 299 ljudi, med njimi jih je 22 priključenih na medicinske ventilatorje. V samoizolaciji je 8.598 ljudi, je še sporočil nacionalni štab civilne zaščite v svojem rednem dnevnem poročilu.

Umrlo 230 ljudi

Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirisom, so v državi potrdili 13.749 okužb. Medtem je okrevalo 11.412 ljudi. Smrtnih žrtev covid-19 je bilo 230. Do zdaj so testirali nekaj več kot 230.500 ljudi, med njimi 5.571 v preteklih 24 urah.

Hrvaški zavod za javno zdravstvo (Hzjz) je objavil tudi podatke o okužbah z novim koronavirusom med otroki. Okuženih je bilo 1.054 otrok, na bolnišničnem zdravljenju pa je bilo 54 otrok, je danes objavil Večernji list. Jutarnji list je poročal, da je bila do zdaj najmlajša žrtev covid-19 na Hrvaškem 42-letni moški, še poroča STA.