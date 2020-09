Zaradi koronavirusa sem doma, koliko nadomestila mi pripada?

V Sloveniji je v karanteni trenutno okoli 11.500 oseb. Če lahko delajo od doma, dobijo plačo kot vsak mesec, če pa nimajo pogojev za delo od doma, jim pripada nadomestilo plače. Višina nadomestila je odvisna od vzroka odreditve karantene. V članku navajamo tudi, koliko nadomestila vam pripada, če je karantena odrejena vašemu otroku, in koliko, če sami zbolite in morate v izolacijo.

Število okuženih v Sloveniji narašča, v torek so zabeležili največ okužb v enem dnevu, in sicer 123. Število aktivno okuženih je prvič preseglo število tisoč. Vse več je tako tudi odločb o karanteni. Do zdaj je bilo skupaj izdanih že več kot 71.700 karantenskih odločb, trenutno pa karanteno prestaja okoli 11.500 oseb.

Karantena je ukrep, ki se odredi zdravim ljudem, ki so bile v stiku z nekom, ki je zbolel za boleznijo covid-19. Odredi se tudi posameznikom, ki prihajajo iz držav, ki so na seznamu s poslabšano epidemiološko sliko oziroma na tako imenovanem rdečem seznamu. Od nedelje velja, da se karantena odredi za deset dni in ne več za 14, kot je veljajo do tedaj.

Če se posameznik okuži z novim koronavirusom, pa mu ni odrejena karantena, ampak izolacija.

Delo od doma med karanteno: plača kot vedno

Višina nadomestila, ki ga dobi delavec v karanteni, je odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni. Če ima delavec možnost dela od doma, bo tudi v karanteni opravljal delo in prejemal plačo kot vsak mesec. Spodnji scenariji torej veljajo za delavce v karanteni, ki nimajo možnosti dela od doma.

Karantena mi je bila odrejena zaradi stika z okuženim v službi

Če vam je bila karantena odrejena zaradi stika z okuženo osebo na delovnem mestu oziroma ste bili v stiku z okuženo osebo v okviru opravljanja dela za delodajalca, vam pripada nadomestilo plače v višini, ki bi jo prejeli, če bi delali, torej 100 odstotkov vaše povprečne mesečne plače za polni delovni čas.

Karantena mi je bila odrejena zaradi stika z okuženim v prostem času

Če ste bili v stiku z okuženo osebo zunaj opravljanja dela, vam pripada nadomestilo v višini 80 odstotkov vaše povprečne mesečne plače za polni delovni čas.

Imam s. p. in mi je bila odrejena karantena: nadomestila ni Če ste samostojni podjetnik in vam je bila odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo, vam nadomestilo ne pripada. Kot pravijo na Obrtni zbornici Slovenije (OZS), se karantena odredi zdravi osebi, ki je bila ali za katero se sumi, da je bila v stiku z nekom, ki je zbolel, "zato nosilec dejavnosti nima pravice do bolniškega staleža za čas karantene in posledično ne do nadomestila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja". Prav tako samostojni podjetnik za čas karantene ni upravičen do oprostitve ali refundacije prispevkov za socialno varnost, še dodajajo.

Ostal sem doma, ker je otrok v karanteni

Če ste ostali doma, ker je bila zaradi stika z okuženo osebo karantena odrejena vašemu otroku ali so šole zaradi izrednih razmer zaprte, vam pripada nadomestilo v višini 50 odstotkov vaše povprečne mesečne plače za polni delovni čas, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače (minimalna plača znaša 940,58 evra bruto).

Šel sem v državo na zelenem ali rumenem seznamu

Če ste se odpravili v državo, ki je bila ob odhodu na zelenem ali rumenem seznamu, po prihodu nazaj v Slovenijo pa vam je bila odrejena karantena, ker je država vmes pristala na rdečem seznamu, vam pripada nadomestilo v višini 80 odstotkov vaše povprečne mesečne plače za polni delovni čas.

Foto: Getty Images

Šel sem v državo na rdečem seznamu

Če ste se odpravili v državo, ki je na rdečem seznamu, in vam je bila ob povratku v Slovenijo odrejena karantena, vam nadomestilo načeloma ne pripada. A na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poudarjajo, "da je tudi v takšnih primerih treba preveriti vse okoliščine posameznega primera ter odrejeno karanteno in nemožnost opravljanja dela presojati znotraj vseh podanih dejstev".

Šel sem v državo na rdečem seznamu na pogreb svojca

V nekaterih primerih ste do nadomestila za čas karantene upravičeni, tudi če ste se odpravili v državo na rdečem seznamu, in sicer v primeru:

– smrti zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrti otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja,

– smrti staršev (oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner, starša, posvojitelj),

– rojstva otroka.

Pri tem poudarjamo, da mora delavec delodajalcu najpozneje en dan pred odhodom predložiti pisno izjavo, iz katere izhaja, da odhaja v državo na rdečem seznamu zaradi zgoraj naštetih osebnih okoliščin.

V primeru zgoraj navedenih situacij ste upravičeni do nadomestila plače v višini, kot je določena za primer višje sile, to pa je 50 odstotkov vaše povprečne mesečne plače za polni delovni čas, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače.

Imam bolezen covid-19

Če zbolite za boleznijo covid-19, vam ni odrejena karantena, ampak izolacija, ki jo preživljate doma ali v bolnišnici. V tem primeru ste upravičeni do nadomestila v višini 90 odstotkov vaše povprečne mesečne plače za polni delovni čas. To velja tudi za samostojne podjetnike, saj nadomestilo že od prvega dne zadržanosti od dela krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Moj otrok je zbolel za boleznijo covid-19

Če je zbolel vaš otrok, lahko uveljavljate nego otroka kot pri vsaki drugi bolezni. Nadomestilo znaša 80 odstotkov vaše povprečne mesečne plače za polni delovni čas v preteklem koledarskem letu in velja tudi za samostojne podjetnike.

