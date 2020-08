Kako vedeti, ali imate gripo ali covid-19?

Študija Univerze v Južni Kaliforniji kaže, da si simptomi bolezni covid-19 sledijo v določenem vrstnem redu, ki se razlikuje od poteka simptomov pri gripi. Upajo, da bi tako lahko lažje in prej določi, kdo ima covid-19 in kdo gripo oziroma kakšno drugo virusno bolezen. Pomembno je, kdaj nastopi povišana telesna temperatura, pravijo avtorji študije.

Gripa in bolezen covid-19, ki jo povzroča novi koronavirus SARS-CoV-2, sta si v marsičem precej podobni.

Simptomi pri obeh boleznih so lahko vročina, kašelj, bolečine, utrujenost, tudi bruhanje in driska. Obe bolezni se lahko pojavita v blagi ali hujši obliki, v skrajnih primerih vodita tudi v smrt. Obe bolezni sta najnevarnejši za starejše od 65 let, za kronične bolnike in osebe s prirojenimi imunskimi pomanjkljivostmi.

Do zdaj je zaradi novega koronavirusa po vsem svetu zbolelo več kot 24 milijonov ljudi, umrlo jih je več kot 820 tisoč. Zaradi gripe vsako sezono po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) umre od 290 tisoč do kar 650 tisoč ljudi, od tri do pet milijonov ljudi pa ima hudo obliko bolezni.

Pri gripi se simptomi pojavijo prej

V povprečju se simptomi pri gripi pokažejo v od enem do štirih dneh od okužbe, pri bolezni covid-19 pa v od dveh do 14 dneh, pri večini v petih ali šestih dneh po okužbi z virusom. Bolezen covid-19 je precej bolj nalezljiva. Študija, ki jo omenjamo spodaj, navaja, da je od dva- do trikrat bolj nalezljiva od gripe.

Foto: Bojan Puhek

Po simptomih je bolezni težko ločiti. Raziskovalci z Univerze v Južni Kaliforniji, ki so pred kratkim objavili študijo v reviji Frontiers in Public Health, zdaj upajo, da bi vrstni red pojavljanja simptomov lahko pomagal bolnikom in zdravnikom hitreje razlikovati covid-19 od drugih bolezni.

V okviru študije so preučili primere več kot 55 tisoč bolnikov s covid-19 na Kitajskem, podatke je med 16. in 24. februarjem zbrala Svetovna zdravstvena organizacija.

Najprej vročina, nato vse preostalo

Ameriški raziskovalci so med raziskovanjem ugotovili verjetni vrstni red, po katerem se pojavljajo simptomi covid-19. Kot trdijo v študiji, je najverjetneje, da se najprej pojavi povišana telesna temperatura, nato kašelj in bolečine v mišicah. Temu sledita slabost (lahko tudi bruhanje) in driska.

Pri gripi pa se najprej največkrat pojavi kašelj ali bolečine v mišicah, ne vročina.

Kot je v izjavi za javnost ob objavi študije povedal Peter Kuhn, eden od vodij raziskave, je zelo pomembno poznati vrstni red poteka bolezni, ko hkrati razsaja še kakšna druga bolezen, na primer gripa. "Zdravniki tako lahko določijo, katere korake naj uberejo, in lahko preprečijo, da se stanje pacienta poslabša," je dodal.

Verjetna poteka bolezni pri covid-19 in gripi:

COVID-19 GRIPA 1. VROČINA 1. KAŠELJ in/ali BOLEČINE V MIŠICAH 2. KAŠELJ 2. GLAVOBOL 3. BOLEČE GRLO in/ali GLAVOBOL in/ali BOLEČINE V MIŠICAH 3. BOLEČE GRLO 4. SLABOST/BRUHANJE 4. VROČINA 5. DRISKA 5. SLABOST/BRUHANJE in/ali DRISKA

Značilna izguba okusa in vonja

Poleg naštetih težav lahko imajo bolniki s covid-19 tudi še druge simptome, eden od mogočih pri koronavirusni bolezni je tudi izguba vonja in okusa. Velik del okuženih z novim koronavirusom ima samo nekatere simptome, ki so lahko blagi. Veliko okuženih simptomov sploh nima.

Opozarjamo, da je lahko potek bolezni covid-19 pri vsakem posamezniku drugačen, zato je najbolje, da v primeru simptomov pokličete svojega osebnega zdravnika.

Svetovna zdravstvena organizacija za bolezen covid-19 navaja spodnje simptome:

NAJPOGOSTEJŠI SIMPTOMI VROČINA SUH KAŠELJ UTRUJENOST

MANJ POGOSTI SIMPTOMI BOLEČINE ZAMAŠEN NOS BOLEČE GRLO DRISKA VNETJE OČESNE VEZNICE GLAVOBOL IZGUBA OKUSA in/ali VONJA SRBEČICA ali RAZBARVANOST PRSTOV

RESNI SIMPTOMI TEŽAVE Z DIHANJEM/IZGUBA SAPE BOLEČINA ALI PRITISK V PRSIH IZGUBA ZMOŽNOSTI GOVORA ALI PREMIKANJA

