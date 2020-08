V Sloveniji še 28 občin, ki nimajo niti ene okužbe #seznam

V Sloveniji je od 4. marca, ko so potrdili prvo okužbo, do zdaj za boleznijo covid-19 zbolelo 2.686 ljudi iz 184 občin. V 28 slovenskih občinah pa ni bilo potrjene še nobene okužbe.

V Sloveniji je 212 občin, v 184 občinah so potrdili vsaj en primer bolezni covid-19, ki jo povzroča novi koronavirus, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Skupaj se je po zadnjih uradnih podatkih do zdaj okužili 2.686 ljudi, umrlo jih je 133. Aktivno okuženih je trenutno 414.

V zadnjih tednih je število okuženih v Sloveniji spet začelo naraščati. Včeraj je bilo 21 novih okužb, pretekli teden pa dvakrat po 43, in sicer v sredo in petek.

Največ okuženih do zdaj so potrdili v ljubljanski občini, in sicer 480, sledita občina Šmarje pri Jelšah s 180 okuženimi in Ljutomer s 139 okuženimi. Četrta po številu okuženih je občina Hrastnik s 86 potrjenimi okužbami, sledita Metlika z 81 in Maribor s 66 okuženimi.

V Šmarju pri Jelšah se je okužilo 1,75 odstotka občanov

Če primerjamo število potrjenih okužb s številom prebivalcev, pa je daleč na prvem mestu Šmarje pri Jelšah. Tam so okužbe potrdili pri kar 1,75 odstotka prebivalcev. V tej občini, ki jo je novi koronavirus najbolj prizadel, so kar 94 dni zdržali brez okužb, potem pa so 1. avgusta spet potrdili novo okužbo. Do zdaj so v avgustu potrdili skupaj šest okužb.

Za primerjavo, v Ljubljani so okužbe potrdili pri 0,16 odstotka prebivalcev, kažejo podatki NIJZ, ki jih obdeluje spletna stran COVID-19 Sledilnik.

Brez okužbe tudi Jezersko in Bohinj

V 28 občinah, ki jih navajamo spodaj, niso potrdili še nobene okužbe z novim koronavirusom. Gre predvsem za manjše občine, med njimi sta tudi med turisti priljubljeni občini Bohinj in Jezersko.

Nekatere druge turistične občine, na primer Ankaran in Bovec, pa imajo po le eno okužbo.

OBČINE, KJER NI ŠE NOBENE POTRJENE OKUŽBE

Apače Bohinj Brda Divača Dornava Gorenja vas - Poljane Gorišnica Gornji Grad Gornji Petrovci Hodoš Jezersko Juršinci Komen Kostel Loški Potok Luče Makole Osilnica Podlehnik Rogašovci Solčava Središče ob Dravi Straža Sveti Andraž v Slovenskih goricah Sveti Jurij v Slovenskih goricah Sveti Tomaž Vransko Zavrč

Vsaj eno okužbo so potrdili v 184 slovenskih občinah, ki jih po abecedi navajamo spodaj.

Občina Skupno število okužb Ajdovščina 15 Ankaran 1 Beltinci 3 Benedikt 1 Bistrica ob Sotli 4 Bled 2 Bloke 4 Borovnica 1 Bovec 1 Braslovče 1 Brezovica 18 Brežice 4 Cankova 1 Celje 55 Cerklje na Gorenjskem 3 Cerknica 19 Cerkno 2 Cerkvenjak 2 Cirkulane 3 Črenšovci 8 Črna na Koroškem 4 Črnomelj 18 Destrnik 1 Dobje 1 Dobrepolje 1 Dobrna 3 Dobrova - Polhov Gradec 10 Dobrovnik 1 Dol pri Ljubljani 3 Dolenjske Toplice 6 Domžale 38 Dravograd 28 Duplek 3 Gorje 3 Gornja Radgona 4 Grad 1 Grosuplje 18 Hajdina 2 Hoče - Slivnica 4 Horjul 28 Hrastnik 86 Hrpelje - Kozina 3 Idrija 7 Ig 13 Ilirska Bistrica 19 Ivančna Gorica 9 Izola 6 Jesenice 23 Kamnik 36 Kanal ob Soči 2 Kidričevo 3 Kobarid 1 Kobilje 3 Kočevje 9 Komenda 6 Koper 42 Kostanjevica na Krki 2 Kozje 2 Kranj 57 Kranjska Gora 3 Križevci 2 Kungota 3 Krško 14 Kuzma 2 Laško 9 Lenart 10 Lendava 21 Litija 24 Ljubljana 480 Ljubno 6 Ljutomer 139 Log - Dragomer 4 Logatec 7 Loška dolina 4 Lovrenc na Pohorju 5 Lukovica 10 Majšperk 3 Maribor 66 Markovci 1 Medvode 14 Mengeš 12 Metlika 81 Mežica 1 Miklavž na Dravskem polju 8 Miren - Kostanjevica 1 Mirna 3 Mirna Peč 2 Mislinja 4 Mokronog - Trebelno 2 Moravče 6 Moravske Toplice 1 Mozirje 9 Murska Sobota 16 Muta 2 Naklo 5 Nazarje 1 Nova Gorica 19 Novo mesto 34 Odranci 5 Oplotnica 7 Ormož 6 Pesnica 4 Piran 16 Pivka 20 Podčetrtek 3 Podvelka 3 Poljčane 3 Polzela 5 Postojna 26 Prebold 5 Preddvor 3 Prevalje 8 Ptuj 7 Puconci 6 Rače - Fram 2 Radeče 3 Radenci 3 Radlje ob Dravi 1 Radovljica 13 Ravne na Koroškem 24 Razkrižje 1 Rečica ob Savinji 4 Renče - Vogrsko 3 Ribnica 21 Ribnica na Pohorju 2 Rogaška Slatina 59 Rogatec 18 Ruše 9 Selnica ob Dravi 1 Semič 9 Sevnica 10 Sežana 9 Slovenj Gradec 29 Slovenska Bistrica 29 Slovenske Konjice 2 Sodražica 3 Starše 5 Sv. Trojica v Slovenskih goricah 1 Sveta Ana 8 Sveti Jurij ob Ščavnici 3 Šalovci 1 Šempeter - Vrtojba 3 Šenčur 14 Šentilj 11 Šentjernej 4 Šentjur 33 Šentrupert 9 Škocjan 2 Škofja Loka 22 Škofljica 15 Šmarje pri Jelšah 180 Šmarješke Toplice 8 Šmartno ob Paki 1 Šmartno pri Litiji 4 Šoštanj 3 Štore 6 Tabor 3 Tišina 4 Tolmin 5 Trbovlje 18 Trebnje 25 Trnovska vas 1 Trzin 2 Tržič 18 Turnišče 2 Velenje 45 Velika Polana 3 Velike Lašče 14 Veržej 7 Videm 1 Vipava 25 Vitanje 2 Vodice 10 Vojnik 3 Vrhnika 7 Vuzenica 1 Zagorje ob Savi 15 Zreče 6 Žalec 15 Železniki 2 Žetale 3 Žiri 3 Žirovnica 9 Žužemberk 2

