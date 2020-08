V Sloveniji so v ponedeljek opravili 1.370 testov na novi koronavirus in potrdili 21 okužb. Umrl ni noben bolnik z boleznijo covid-19. Na zdravljenju v bolnišnicah je 17 bolnikov, od tega nihče na intenzivni negi, kažejo podatki sledilnika covid-19. Dva bolnika so odpustili iz bolnišnice.

V Sloveniji smo okužbo z novim koronavirusom do danes potrdili pri 2.686 ljudeh, od začetka epidemije pa je skupaj umrlo 133 ljudi. Trenutno je pri nas 414 aktivnih okužb.

Med okuženimi tudi dva otroka

Med okužbami, ki so jih potrdili včeraj, sta tudi dva otroka med 5. in 14. letom. Največ okužb, po tri, so včeraj potrdili v Ljubljani in Velikih Laščah. Po dve okužbi so potrdili v Laškem, Vipavi in Dravogradu, po eno okužbo pa v naslednjih občinah: Celje, Novo mesto, Šentjur, Nova Gorica, Ravne na Koroškem, Sevnica, Idrija, Mirna Peč in Velika Polana, kažejo podatki sledilnika covid-19.

rend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 24. 8. 2020 (00:00-24:00):



- Št. testiranj: 1370

- Št. pozitivnih: 21

- Št. hospitaliziranih: 17

- Št. oseb na intenzivni negi: 0

- Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 2

- Število umrlih: 0@NIJZ_pr@MinZdravje pic.twitter.com/h7l8in8sTH — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) August 25, 2020

Pretekli teden večji skok okužb

V nedeljo so v Sloveniji okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 14 ljudeh, a je bilo opravljenih tudi precej manj testov, le 543. V soboto je bilo potrjenih 34 novih okužb.

Največ okužb so sicer v zadnjem tednu potrdili v sredo in petek, in sicer 43. Toliko okuženih v enem dnevu smo imeli v Sloveniji nazadnje 3. aprila, le nekaj tednov po tem, ko smo tudi pri nas potrdili prvi primer in sprejeli stroge ukrepe za preprečevanje širjenja virusa.