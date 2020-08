V Sloveniji so v torek opravili 1.439 testov na novi koronavirus in potrdili 36 novih okužb. Umrl ni noben bolnik z boleznijo covid-19. Na zdravljenju v bolnišnicah je 20 bolnikov, od tega nihče na intenzivni negi. V bolnišnico so včeraj sprejeli štiri nove bolnike, enega pa so odpustili iz bolnišnice.

V Sloveniji smo okužbo z novim koronavirusom do danes potrdili pri 2.722 ljudeh, od začetka epidemije pa je skupaj umrlo 133 ljudi. Trenutno je pri nas 419 aktivnih okužb.

Okužbe razpršene po vsej Sloveniji

Štiri okužbe so včeraj potrdili pri tujih državljanih, po tri so potrdili v Ljubljani, Grosupljem in Šentjurju, po dve okužbi so zabeležili v Kopru, Velikih Laščah in na Bledu, po eno okužbo pa so potrdili v naslednjih občinah: Bled, Celje, Lendava, Nova Gorica, Piran, Brezovica, Dravograd, Kamnik, Sevnica, Žalec, Šmarje pri Jelšah, Brežice, Grad, Komenda, Ljubno, Murska Sobota, Velika Polana in Radlje ob Dravi, poroča Sledilnik covid-19.

V Koroškem domu starostnikov v Črnečah okužena še ena stanovalka Obsežna dodatna testiranja stanovalcev in zaposlenih v Koroškem domu starostnikov v Črnečah so pokazala, da je z novim koronavirusom okužena še ena stanovalka, skupno so tako doslej okužbo potrdili pri dveh stanovalkah doma. V Koroškem domu starostnikov v Črnečah je trenutno 255 stanovalcev. Tako je bila v petek v dom sprejeta tudi stanovalka, ki ni kazala nobenih znakov okužbe z novim koronavirusom, prav tako stikov s okuženimi niso navajali njeni svojci. A se je kasneje izkazalo, da je novo stanovalko Koroškega doma starostnikov v Črnečah okužila njena sestra, je danes povedal direktor doma Srečko Mlačnik. V domu so po potrjeni okužbi takoj ustavili sprejem novih stanovalcev, prepovedali so vse obiske in prekinili druženja med stanovalci. Skladno z navodili stroke so opravili obsežna dodatna testiranja. Doslej so znani rezultati več kot 50 testov, ki so pokazali, da je dodatno okužena še ena stanovalka z istega oddelka, rezultati za 39 stanovalcev so bili negativni, prav tako so bili negativni rezultati za vse testirane zaposlene. Stanovalka, pri kateri so najprej ugotovili okužbo, je bila premeščena v Univerzitetni klinični center Maribor, drugo okuženo stanovalko pa so namestili v rdečo cono doma. Nobena ni kazala znakov bolezni covid-19. Glede na ugotovljene stike je trenutno v sedemdnevni izolaciji nekaj zaposlenih iz doma, kar predstavlja dodatno obremenitev za ostale zaposlene, je še povedal Mlačnik. Zaščitne opreme imajo v domu dovolj. Doslej v tem domu niso imeli potrjenih okužb z novim koronavirusom. (STA)

Pretekli teden večji skok okužb

V ponedeljek so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 21 ljudeh, v nedeljo pri 14, v soboto pa pri 34. Največ okužb so sicer v zadnjem tednu potrdili v sredo in petek, in sicer 43. Toliko okuženih v enem dnevu smo imeli v Sloveniji nazadnje 3. aprila, le nekaj tednov po tem, ko smo tudi pri nas potrdili prvi primer in sprejeli stroge ukrepe za preprečevanje širjenja virusa.

Skoraj tretjina potrjenih primerov uvoženih iz Hrvaške

Prejšnji teden (od 17. do 23. avgusta) smo v Sloveniji okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 236 ljudeh, v tednu prej pa pri 174. Od 236 potrjenih primerov je bil 101 primer uvožen iz tujine, največ iz Hrvaške – 70. Dvanajst primerov je bilo uvoženih iz BiH, šest iz Kosova, trije iz Avstrije, po dva iz Španije in Madžarske, po en primer pa iz Makedonije, Rusije, ZDA, Francije, Poljske in Romunije.

Foto: NIJZ

Še 29 okužb so pretekli teden potrdili v povezavi z uvoženimi primeri, 52 primerov pa je bilo povezanih z lokalnim virom okužbe. Za 54 potrjenih primerov epidemiologi niso znali določiti vira okužbe.