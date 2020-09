Število ljudi, ki so se do zdaj okužili z novim koronavirusom, je v četrtek preseglo 30 milijonov, kažejo podatki tako ameriške Univerze Johnsa Hopkinsa kot francoske tiskovne agencije AFP. Zaradi covid-19 je umrlo več kot 943 tisoč ljudi.

Tako največ okužb kot smrtnih žrtev pandemije so našteli v ZDA, državi s 330 milijoni prebivalcev. Okužbo so do zdaj potrdili pri 6,6 milijona ljudeh, umrlo jih je več kot 197 tisoč. Na drugem mestu po številu okužb je Indija s 5,1 milijona okuženih in več kot 83 tisoč smrtnimi žrtvami, na tretjem pa Brazilija, kjer se je do zdaj okužilo 4,4 milijona ljudi, umrlo jih je 134 tisoč, poroča STA.

V Peruju največ mrtvih glede na število prebivalcev

Glede na število prebivalcev je sicer število umrlih v šestih državah višje kot v ZDA. Na prvem mestu je glede na izračune Univerze Johnsa Hopkinsa Peru s skoraj 97 umrlimi na 100 tisoč prebivalcev. Sledijo mu Bolivija, Španija, Čile, Ekvador, Brazilija in ZDA. V zadnjih delež smrtnosti zaradi covid-19 znaša nekaj več kot 60 ljudi na 100 tisoč prebivalcev, navaja STA.

Spletna stran Johnsa Hopkinsa redno posodablja podatke in zaradi tega kaže nekoliko višje številke kot Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Več kot 30 milijonov okuženih je sicer na podlagi podatkov nacionalnih oblasti in WHO že naštela tudi francoska AFP, ki izpostavlja, da gre najverjetneje le za del dejanskih okužb, saj številne države testirajo le simptomatske ali najhujše primere.

Kot še navaja, se je tempo širjenja pandemije od sredine julija z globalnega vidika stabiliziral, saj vsake štiri dni naštejejo približno milijon novih primerov. V zadnjem tednu so največ novih okužb našteli v Aziji, in sicer več kot 742 tisoč, od teh 80 odstotkov v Indiji. Sledijo ji Latinska Amerika s 493 tisoč primeri, Evropa s 327 tisoč ter ZDA in Kanada z 273 tisoč okužbami.

WHO je prav v četrtek opozorila na alarmantno raven prenosa okužb z novim koronavirusom v Evropi, kjer posledično številne države sprejemajo nove ukrepe za omejitev širjenja. Velika Britanija je za dele Anglije že uvedla dodatne omejitve druženja, Francija in Španija naj bi nove korake naznanili danes.